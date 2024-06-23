Ягоды винограда будут сладкими: летом внесите эту подкормку — источник важных элементов

Чем подкормить виноград для хорошего урожая?

0:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сейчас можно подкармливать виноград, чтобы ягоды поздних сортов стали вкусными и сладкими. Правильная подкормка увеличивает содержание сахаров и кислот в ягодах, улучшая их вкусовые качества.

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Чем подкармливать виноград

Виноград особенно нуждается в калии, который способствует образованию сахаров и кислот в ягодах. Рекомендуемые удобрения включают древесную золу, монофосфат калия, сульфат калия, бор.

В золе содержатся калий, бор, фосфор, магний, сера и другие полезные вещества, которые улучшают вкус винограда.

Для приготовления раствора смешайте 1 литровую банку древесной золы с 10 литрами воды. Хорошо перемешайте и оставьте на три часа. Затем снова перемешайте и полейте виноград этим раствором.