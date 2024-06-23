Ягоды винограда будут сладкими: летом внесите эту подкормку — источник важных элементов

Сейчас можно подкармливать виноград, чтобы ягоды поздних сортов стали вкусными и сладкими. Правильная подкормка увеличивает содержание сахаров и кислот в ягодах, улучшая их вкусовые качества.
Чем подкармливать виноград
Виноград особенно нуждается в калии, который способствует образованию сахаров и кислот в ягодах. Рекомендуемые удобрения включают древесную золу, монофосфат калия, сульфат калия, бор.
В золе содержатся калий, бор, фосфор, магний, сера и другие полезные вещества, которые улучшают вкус винограда.
Для приготовления раствора смешайте 1 литровую банку древесной золы с 10 литрами воды. Хорошо перемешайте и оставьте на три часа. Затем снова перемешайте и полейте виноград этим раствором.
Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.