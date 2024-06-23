Ягоды винограда будут сладкими: летом внесите эту подкормку — источник важных элементов

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Чем подкормить виноград для хорошего урожая?

0:55
Садоводство » Советы

Сейчас можно подкармливать виноград, чтобы ягоды поздних сортов стали вкусными и сладкими. Правильная подкормка увеличивает содержание сахаров и кислот в ягодах, улучшая их вкусовые качества.

Чем подкормить виноград для хорошего урожая?
Фото: commons.wikimedia.org by Ezhuttukari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чем подкармливать виноград  

Виноград особенно нуждается в калии, который способствует образованию сахаров и кислот в ягодах. Рекомендуемые удобрения включают древесную золу, монофосфат калия, сульфат калия, бор.

В золе содержатся калий, бор, фосфор, магний, сера и другие полезные вещества, которые улучшают вкус винограда.

Для приготовления раствора смешайте 1 литровую банку древесной золы с 10 литрами воды. Хорошо перемешайте и оставьте на три часа. Затем снова перемешайте и полейте виноград этим раствором.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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