Хорошие соседи винограда: эти культуры обогатят почву и повысят урожайность культуры

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Что посадить рядом с виноградом?

1:17
Садоводство » Цветы

Определённые растения хорошо растут рядом с виноградом. Рассказываем о хороших соседях данной культуры.

Что посадить рядом с виноградом?
Фото: commons.wikimedia.org by Esset V is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Виноград и сидераты

Виноград хорошо растёт, если рядом с ним посадить сидераты, такие как клевер или горчица. Эти растения способствуют улучшению почвы, делая её более плодородной и рыхлой, а также предотвращают рост сорняков.

Виноград и горох

Горох, выращенный рядом с виноградом, положительно влияет на качество почвы за счет азота, который обогащает корневая система гороха. Горох имеет короткий вегетационный период и полезен в начальной стадии роста винограда для наращивания зеленой массы. Виноград же предоставляет опору для роста гороха.

Другие бобовые культуры

Помимо гороха, рядом с виноградом можно выращивать другие бобовые культуры, такие как бобы или фасоль, которые также способствуют обогащению почвы азотом.

Виноград и цветы

Цветы, выращенные рядом с виноградом, привлекают полезных насекомых, таких как пчелы. Однако не рекомендуется высаживать рядом с виноградом розы из-за возможных болезней, требующих дополнительной обработки винограда.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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