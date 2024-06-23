Крестоцветную блошку ис огнём не сыщите: 1 раз обработайте капусту этим натуральным средством — вредитель пропадёт

Как победить крестоцветную блошку?

0:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Крестоцветные блошки — вредоносные насекомые, нападающие на капустные культуры и другие растения семейства крестоцветных, способные значительно повредить урожай за короткое время.

Фото: https://www.flickr.com/photos/amantedar/28798036901/ by Amante Darmanin is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Крестоцветные блошки могут уничтожить капусту и редис. Поэтому важно своевременно обрабатывать растения от вредителя.

Поможет эффективное и доступное средство. Достаточно обработать капусту всего один раз жидкой валерьянкой, разведённой в 10 литрах воды. До сбора урожая не увидите ни одного вредителя.

Также поможет обычный чистотел. Нарежьте несколько кустов его надземной части, залейте водой и дайте настояться не менее 3 часов. Полученной жидкостью обработайте поражённые растения.