Крестоцветную блошку ис огнём не сыщите: 1 раз обработайте капусту этим натуральным средством — вредитель пропадёт

Крестоцветные блошки — вредоносные насекомые, нападающие на капустные культуры и другие растения семейства крестоцветных, способные значительно повредить урожай за короткое время.
Крестоцветные блошки могут уничтожить капусту и редис. Поэтому важно своевременно обрабатывать растения от вредителя.
Поможет эффективное и доступное средство. Достаточно обработать капусту всего один раз жидкой валерьянкой, разведённой в 10 литрах воды. До сбора урожая не увидите ни одного вредителя.
Также поможет обычный чистотел. Нарежьте несколько кустов его надземной части, залейте водой и дайте настояться не менее 3 часов. Полученной жидкостью обработайте поражённые растения.
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