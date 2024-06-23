Голубика порадует вкусными ягодами: следуйте этим рекомендациям по уходу

Голубика на даче: секреты успешного выращивания

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Голубика — капризная ягода, требующая особого ухода. Одна из самых распространенных ошибок — рыхление почвы вокруг кустов.

Фото: commons.wikimedia.org by R. A. Nonenmacher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему это вредно?

Корни голубики располагаются очень близко к поверхности, в верхнем слое почвы глубиной до 25 см. Любое глубокое рыхление, например, мотыгой или сапкой, повреждает хрупкие корни, которые не восстанавливаются.

Как же ухаживать за почвой?

Вместо рыхления, используйте мульчирование. Покройте поверхность почвы слоем опилок толщиной 5-8 см. Мульча:

• избавит от сорняков: больше не нужно бороться с ними вручную;

• создаст комфортный микроклимат: отрегулирует влажность и температуру почвы;

• улучшит освещенность куста: свет будет лучше проникать к листьям;

• защитит от болезней: создаст барьер для патогенных микроорганизмов.