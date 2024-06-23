Виноград это просто обожает: полейте раствором кусты — всего 3 ложки для богатого урожая

Нашатырный спирт ускорит рост винограда

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Нашатырный спирт является универсальным азотным удобрением, которое стимулирует рост и ускоряет завязывание плодов. Приготовить его в домашних условиях очень легко.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Горшенин

Нужно развести 1 столовую ложку нашатырного спирта в 2 литрах воды. Полученным раствором опрыскивайте листья винограда. Внекорневую подкормку лучше проводить утром или вечером, чтобы избежать ожогов от солнечных лучей.

Первую подкормку проводите в период активного роста, когда виноград начинает наращивать листву. Через 2-3 недели повторите обработку. Азот из нашатырного спирта хорошо усваивается растением без дополнительной переработки бактериями.

Ещё через две недели проведите корневую подкормку. Для этого разведите 3 столовые ложки нашатырного спирта в ведре воды и полейте виноград по влажной почве.

Нашатырный спирт быстро усваивается, способствуя активному росту и развитию растений, а также стимулируя формирование и развитие кистей винограда.