Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай

Сейчас томаты активно растут, наращивая листья, пасынки и цветочные кисти. В этот период важно правильно ухаживать за растениями, так как это влияет на будущий урожай. Вот как нужно ухаживать за томатами во второй половине июня.
Удаление пасынков
Пасынки нужно удалять регулярно. Чем больше куст, тем быстрее они растут, поэтому теперь обрываю их два раза в неделю. Удаляю пасынки с пенёчком 1-2 см, чтобы они не росли снова. Пасынки прищипывайте, когда они достигают 10 см.
Удаление листьев
Во второй половине июня обрываю нижние листья. Рост томатов зависит от сорта и гибрида, поэтому подход варьируется.
Формирование томатов
Важно не пропустить момент, когда томаты начинают расти в несколько стеблей. Формируйте томаты в 1 или 2 стебля. В некоторых случаях можно оставить три стебля, но это увеличивает объём работы.
Полив томатов
В данный период томаты нуждаются в регулярном поливе. В условиях жаркой и сухой погоды поливайте чаще двух раз в неделю, так как почва в теплице быстро пересыхает даже на глубине 5 см.
Подкормка томатов
Правильная подкормка важна для роста и плодоношения. Почва должна быть сбалансированной, содержать не только азот, но и фосфор, калий и другие необходимые вещества.
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