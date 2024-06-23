Это важно сделать с томатами во 2 половине июне: влияет на будущий урожай

Важные мероприятия по уходу за томатами в июне

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сейчас томаты активно растут, наращивая листья, пасынки и цветочные кисти. В этот период важно правильно ухаживать за растениями, так как это влияет на будущий урожай. Вот как нужно ухаживать за томатами во второй половине июня.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Удаление пасынков

Пасынки нужно удалять регулярно. Чем больше куст, тем быстрее они растут, поэтому теперь обрываю их два раза в неделю. Удаляю пасынки с пенёчком 1-2 см, чтобы они не росли снова. Пасынки прищипывайте, когда они достигают 10 см.

Удаление листьев

Во второй половине июня обрываю нижние листья. Рост томатов зависит от сорта и гибрида, поэтому подход варьируется.

Формирование томатов

Важно не пропустить момент, когда томаты начинают расти в несколько стеблей. Формируйте томаты в 1 или 2 стебля. В некоторых случаях можно оставить три стебля, но это увеличивает объём работы.

Полив томатов

В данный период томаты нуждаются в регулярном поливе. В условиях жаркой и сухой погоды поливайте чаще двух раз в неделю, так как почва в теплице быстро пересыхает даже на глубине 5 см.

Подкормка томатов

Правильная подкормка важна для роста и плодоношения. Почва должна быть сбалансированной, содержать не только азот, но и фосфор, калий и другие необходимые вещества.