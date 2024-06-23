Удаляем пасынки у томатов: рассказываем, что важно учесть для получения хорошего урожая

Пасынки — это боковые побеги, растущие в пазухах листьев. Они появляются на протяжении всего сезона, особенно активно во время цветения.
Как удалять пасынки
Их удаляют, когда они достигают 3-7 см. Это важно, чтобы растение не тратило питательные вещества на их рост. Переросшие пасынки оставляйте с пенёчком 1-2 см для снижения риска повреждения ствола. Пасынки удаляйте руками, наклонив их в бок, или обрезайте продезинфицированными ножницами.
Формирование куста
Формируйте томаты в теплице в один ствол. Можно и в два, хотя это загущает посадки и незначительно увеличивает урожай. По мере роста удаляйте нижние листья, касающиеся почвы, чтобы предотвратить болезни, и листья после начала созревания плодов.
Подвязка
Стебель томата утолщается по мере роста, поэтому подвязывайте растение скользящей петлёй, чтобы не повредить его. Повреждения могут нарушить поступление питательных веществ и ухудшить плодоношение.
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