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Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения

Делимся рекомендациями по выбору удобрений для кабачков

2:04
Садоводство » Овощи

Кабачки — одна из наиболее популярных и урожайных овощных культур на наших огородах. Но для того, чтобы получить богатый и качественный урожай, за этими растениями требуется особый уход, в том числе правильная и своевременная подкормка. Рассмотрим, какие удобрения наиболее полезны для кабачков во время их цветения и плодоношения.

Делимся рекомендациями по выбору удобрений для кабачков
Фото: pixabay.com by Jai79 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Особенности питания кабачков в период цветения

В фазе цветения кабачки нуждаются в повышенном содержании фосфора и калия в почве. Это позволяет улучшить завязываемость и развитие плодов, а также укрепить общее состояние растений. Подкормка в этот период должна быть комплексной, содержать следующие питательные элементы:

  • фосфор (P) — важен для образования и развития цветков и завязей;
  • калий (K) — необходим для роста и созревания плодов;
  • азот (N) — в умеренных количествах для поддержания вегетативной массы.

Отличным выбором для этой цели станут комплексные минеральные удобрения с соотношением N-P-K 5-10-10 или 6-12-12.

Подкормка во время плодоношения

На стадии плодоношения кабачки особенно нуждаются в азотном питании. Это способствует продлению периода их активного роста и образования новых завязей. Однако следует избегать избытка азота, так как это может вызвать чрезмерное разрастание зеленой массы в ущерб урожаю.

Помимо азота, во время плодоношения кабачкам необходим и бор. Этот микроэлемент влияет на качество и лежкость плодов. Рекомендуется использовать комплексные удобрения с соотношением N-P-K 10-6-8 + бор.

Для лучшего усвоения питательных веществ, подкормку кабачков следует проводить в виде корневых или внекорневых обработок. Регулярность — каждые 2-3 недели в период активного роста и плодоношения.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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