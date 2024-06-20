Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения

Делимся рекомендациями по выбору удобрений для кабачков

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Кабачки — одна из наиболее популярных и урожайных овощных культур на наших огородах. Но для того, чтобы получить богатый и качественный урожай, за этими растениями требуется особый уход, в том числе правильная и своевременная подкормка. Рассмотрим, какие удобрения наиболее полезны для кабачков во время их цветения и плодоношения.

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Особенности питания кабачков в период цветения

В фазе цветения кабачки нуждаются в повышенном содержании фосфора и калия в почве. Это позволяет улучшить завязываемость и развитие плодов, а также укрепить общее состояние растений. Подкормка в этот период должна быть комплексной, содержать следующие питательные элементы:

фосфор (P) — важен для образования и развития цветков и завязей;

калий (K) — необходим для роста и созревания плодов;

азот (N) — в умеренных количествах для поддержания вегетативной массы.

Отличным выбором для этой цели станут комплексные минеральные удобрения с соотношением N-P-K 5-10-10 или 6-12-12.

Подкормка во время плодоношения

На стадии плодоношения кабачки особенно нуждаются в азотном питании. Это способствует продлению периода их активного роста и образования новых завязей. Однако следует избегать избытка азота, так как это может вызвать чрезмерное разрастание зеленой массы в ущерб урожаю.

Помимо азота, во время плодоношения кабачкам необходим и бор. Этот микроэлемент влияет на качество и лежкость плодов. Рекомендуется использовать комплексные удобрения с соотношением N-P-K 10-6-8 + бор.

Для лучшего усвоения питательных веществ, подкормку кабачков следует проводить в виде корневых или внекорневых обработок. Регулярность — каждые 2-3 недели в период активного роста и плодоношения.