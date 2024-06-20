Чем подкормить кабачки на даче во время цветения и плодоношения

Кабачки — одна из наиболее популярных и урожайных овощных культур на наших огородах. Но для того, чтобы получить богатый и качественный урожай, за этими растениями требуется особый уход, в том числе правильная и своевременная подкормка. Рассмотрим, какие удобрения наиболее полезны для кабачков во время их цветения и плодоношения.
В фазе цветения кабачки нуждаются в повышенном содержании фосфора и калия в почве. Это позволяет улучшить завязываемость и развитие плодов, а также укрепить общее состояние растений. Подкормка в этот период должна быть комплексной, содержать следующие питательные элементы:
Отличным выбором для этой цели станут комплексные минеральные удобрения с соотношением N-P-K 5-10-10 или 6-12-12.
На стадии плодоношения кабачки особенно нуждаются в азотном питании. Это способствует продлению периода их активного роста и образования новых завязей. Однако следует избегать избытка азота, так как это может вызвать чрезмерное разрастание зеленой массы в ущерб урожаю.
Помимо азота, во время плодоношения кабачкам необходим и бор. Этот микроэлемент влияет на качество и лежкость плодов. Рекомендуется использовать комплексные удобрения с соотношением N-P-K 10-6-8 + бор.
Для лучшего усвоения питательных веществ, подкормку кабачков следует проводить в виде корневых или внекорневых обработок. Регулярность — каждые 2-3 недели в период активного роста и плодоношения.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.