Правила посадки овощей в июле для получения хорошего урожая

Июль - время для посадки поздних овощных культур на участке

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Июль - это не только время сбора урожая, но и возможность посадить новые культуры, которые порадуют вас осенним урожаем. В этот период на участке еще достаточно свободного места, которое можно использовать для посадки поздних овощей. Какие именно культуры стоит высаживать в июле?

Капуста

Июль - лучшее время для посева и высадки кочанной капусты, брокколи, цветной и савойской капусты. При этом важно выбирать скороспелые сорта, которые успеют сформировать полноценные кочаны до заморозков.

Редис

Этот быстрорастущий овощ можно сеять каждые 2-3 недели вплоть до конца августа. Так вы обеспечите себя свежим урожаем редиса на протяжении всего лета.

Репа

Июль считается оптимальным сроком для посева скороспелых сортов репы. Эта культура отлично переносит летнее тепло и способна порадовать вкусным урожаем уже через 1,5-2 месяца.

Свёкла

Благодаря высокой зимостойкости, свёклу можно высаживать вплоть до середины июля. Лучше всего для этого подходят сорта столовой свеклы с коротким периодом вегетации.

Укроп

Зелень укропа прекрасно растет в летние месяцы. Посевы, сделанные в июле, порадуют вас свежей ароматной зеленью вплоть до осени.

Зеленные культуры

К ним относятся салат, шпинат, руккола, листовая горчица и другие скороспелые овощи, которые можно высаживать небольшими партиями каждые 2-3 недели.

При посадке любых овощных культур в июле важно придерживаться таких правил:

выбирайте скороспелые и устойчивые к жаре сорта;

обеспечьте регулярный полив и мульчирование почвы;

вносите комплексные минеральные подкормки;

своевременно боритесь с сорняками и вредителями.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить богатый и разнообразный урожай овощей, выращенных на вашем участке в июле.