Правила посадки овощей в июле для получения хорошего урожая

Июль - это не только время сбора урожая, но и возможность посадить новые культуры, которые порадуют вас осенним урожаем. В этот период на участке еще достаточно свободного места, которое можно использовать для посадки поздних овощей. Какие именно культуры стоит высаживать в июле?
Июль - лучшее время для посева и высадки кочанной капусты, брокколи, цветной и савойской капусты. При этом важно выбирать скороспелые сорта, которые успеют сформировать полноценные кочаны до заморозков.
Этот быстрорастущий овощ можно сеять каждые 2-3 недели вплоть до конца августа. Так вы обеспечите себя свежим урожаем редиса на протяжении всего лета.
Июль считается оптимальным сроком для посева скороспелых сортов репы. Эта культура отлично переносит летнее тепло и способна порадовать вкусным урожаем уже через 1,5-2 месяца.
Благодаря высокой зимостойкости, свёклу можно высаживать вплоть до середины июля. Лучше всего для этого подходят сорта столовой свеклы с коротким периодом вегетации.
Зелень укропа прекрасно растет в летние месяцы. Посевы, сделанные в июле, порадуют вас свежей ароматной зеленью вплоть до осени.
К ним относятся салат, шпинат, руккола, листовая горчица и другие скороспелые овощи, которые можно высаживать небольшими партиями каждые 2-3 недели.
При посадке любых овощных культур в июле важно придерживаться таких правил:
Следуя этим рекомендациям, вы сможете получить богатый и разнообразный урожай овощей, выращенных на вашем участке в июле.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.