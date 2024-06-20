Многообразие видов и сортов гайлардии для дачного участка: от компактных до высокорослых

Гайлардия — это многолетнее травянистое растение, выделяющееся своими яркими, ярко-окрашенными цветками. Также их часто называют "одуванчиками", из-за схожести с этими известными полевыми цветами. Гайлардии способны долго и обильно цвести, украшая сады и клумбы.
Существует около 30 видов этого растения, различающихся по форме и окраске цветков. Наиболее популярны следующие сорта:
Гайлардии предпочитают хорошо освещенные, открытые участки. Они неприхотливы к почвам, но лучше растут на суглинистых, плодородных грунтах.
Посадку гайлардий следует производить весной или осенью. Для этого выкапывают лунки на расстоянии 30-40 см друг от друга и заглубляют корневища на 5-10 см.
В течение вегетации рекомендуется регулярно рыхлить почву вокруг растений и удалять сорняки. Важно также своевременно удалять отцветшие цветки, чтобы стимулировать образование новых бутонов.
Яркие, до поздней осени цветущие гайлардии великолепно смотрятся на клумбах. Их также используют в группе с другими многолетниками — ирисами, астрами, гелениумами. Благодаря продолжительному цветению, эти цветы остаются эффектными вплоть до заморозков.
Гайлардия — замечательный вариант для украшения вашего сада или приусадебного участка. Этот неприхотливый и долго цветущий многолетник станет настоящим хитом среди декоративных растений!
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