Используйте травы зимой: рассказываем, как их сушить и хранить

Как правильно сушить травы с сада?

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Воздушная сушка — это не только самый простой и наименее затратный способ сушки свежих трав. Он способствует сохранению эфирных масел.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Собирайте травы до того, как они зацветут, для получения максимального аромата. Если вы собирали ветки весь сезон, у ваших растений, вероятно, никогда не будет шанса зацвести. Однако к концу лета даже те травы, которые еще не распустились, начнут увядать по мере похолодания. Это хорошее время, чтобы начать сбор и сушку ваших трав.

Срезайте ветки в середине утра. Дайте утренней росе высохнуть на листьях, но срывайте до того, как растения завянут на послеполуденном солнце.

Не обрезайте все растение целиком, если только вы не планируете его замену. Никогда не следует обрезать более чем на 2/3 или удалять более 1/3 ветвей растения за один раз. После сушки и хранения в герметичных контейнерах травы сохраняют приятный вкус до одного года.

Аккуратно встряхните ветки, чтобы удалить насекомых. Промывайте прохладной водой только при необходимости и промокните насухо бумажными полотенцами. Развесьте или разложите ветки травы там, где к ним будет хорошо прикасаться воздух, чтобы они могли быстро высохнуть. Влажные травы будут плесневеть и гнить.

Удалите нижние листья примерно на 5 см от основания стебля. Пожелтевшие листья, пораженные болезнями, сушить не стоит.

Соберите вместе от четырех до шести стеблей и свяжите их в пучок. Вы можете использовать бечёвку или резинку. По мере высыхания пучки сморщиваются, а бечёвка ослабевает, поэтому периодически проверяйте, не соскальзывает ли пучок. Если вы пытаетесь сушить травы с высоким содержанием воды, делайте небольшие пучки, чтобы между ветвями проходил воздух и они не гнили.

Хотя этот шаг не является абсолютно необходимым, некоторые считают, что бумажные пакеты помогают сушить травы быстрее и тщательнее. Пробейте или прорежьте отверстия в бумажном пакете и положите туда пучки трав вверх дном. Закрепите пакет, обернув конец вокруг пучка и завязав его. Убедитесь, что травы не переполнены внутри пакета. Наклейте на пакет название травы, которую вы сушите.

Самый старый способ сушки трав — взять пучок, повесить его вверх ногами в теплой, проветриваемой комнате и позволить природе сделать все самой.

Храните сушёные травы в герметичных контейнерах. Подойдут небольшие банки для консервирования. Также подойдут пластиковые пакеты на молнии. Ваши травы сохранят больше аромата, если вы будете хранить листья целыми и измельчать их, когда будете готовы к употреблению.

Поставьте контейнеры в сухое прохладное место, вдали от прямых солнечных лучей. Вы можете выбрать консервные банки янтарного цвета, предназначенные для защиты от солнечного света.

Сушёные травы лучше всего использовать в течение года. Поскольку ваши травы теряют цвет, они также теряют свой аромат.