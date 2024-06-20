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Подкормка баклажанов удобрениями повышает их устойчивость к стрессам

Почему баклажаны нуждаются в особом внимании в начале лета

2:07
Садоводство » Овощи

Июль — ответственный период в выращивании баклажанов. Именно в это время необходимо провести важные профилактические обработки, чтобы предотвратить развитие болезней и защитить растения от вредителей. Без своевременного проведения этих мероприятий ваш урожай баклажанов может сильно пострадать.

Почему баклажаны нуждаются в особом внимании в начале лета
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Что угрожает баклажанам в начале лета?

В начале июля баклажаны особенно уязвимы к таким заболеваниям, как фузариоз, макроспориоз и вертициллёз. Эти грибковые болезни поражают корневую систему, стебли и листья растений, что сильно ослабляет их и снижает урожайность. Кроме того, в этот период активно размножаются вредные насекомые — колорадские жуки, тли и паутинные клещи.

Как обработать баклажаны в начале июля?

Чтобы защитить растения и предотвратить потери урожая, в начале июля необходимо провести следующие профилактические мероприятия:

1. Опрыскивание фунгицидами
Для защиты от грибковых заболеваний обработайте баклажаны препаратами, содержащими медь, хлорокись меди или дитиокарбаматы (Хом, Оксихом, Топаз). Повторяйте обработку через каждые 10-14 дней.

2. Инсектицидная обработка
Используйте инсектициды, действующие на личинки и взрослых особей колорадского жука, тлю и паутинных клещей (Децис, Актара, Искра). Обрабатывайте кусты, особенно с нижней стороны листьев, где чаще всего концентрируются вредители.

3. Внесение комплексных удобрений
Для поддержания сил растений и стимулирования плодообразования, подкормите баклажаны полным минеральным удобрением. Это улучшит их общее состояние и устойчивость к стрессам.

Выполнение этих простых мер в начале июля позволит вам получить богатый и качественный урожай баклажанов. Не пренебрегайте ими, чтобы ваши труды не пошли напрасно!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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