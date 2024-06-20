От нашествия тли спасения есть: простой народный метод истребит вредителя

Для защиты огорода от тли используйте простой, но эффективный настой на основе лука и чеснока. Опрыскивание следует проводить в сухую и безветренную погоду, избегая пасмурных дней, чтобы дождь не смыл раствор. Оптимально опрыскивать ранним утром или поздним вечером, повторяя процедуру каждые две недели. Для приготовления раствора потребуются:
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1 головка чеснока;
1 головка лука;
1 ч. ложка порошка красного перца;
1 ст. ложка натёртого хозяйственного мыла;
1 литр воды.
Приготовление:
Измельчите чеснок и лук, добавьте их в емкость с 1 литром воды.
Добавьте 1 ч. ложку красного перца.
Поставьте емкость на огонь и прокипятите 30-40 минут.
Дайте раствору остыть и процедите его через марлю.
Добавьте 1 ст. ложку натёртого мыла и хорошо перемешайте.
Обрабатывайте растения с помощью пульверизатора. Профилактическая обработка этим раствором надёжно защищает растения от тли.