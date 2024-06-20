От нашествия тли спасения есть: простой народный метод истребит вредителя

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Как спасти огород от тли?

1:07
Садоводство » Вредители и болезни

Для защиты огорода от тли используйте простой, но эффективный настой на основе лука и чеснока. Опрыскивание следует проводить в сухую и безветренную погоду, избегая пасмурных дней, чтобы дождь не смыл раствор. Оптимально опрыскивать ранним утром или поздним вечером, повторяя процедуру каждые две недели.
Для приготовления раствора потребуются:

Как спасти огород от тли?
Фото: commons.wikimedia.org by Andreas Eichler is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • 1 головка чеснока;
  • 1 головка лука;
  • 1 ч. ложка порошка красного перца;
  • 1 ст. ложка натёртого хозяйственного мыла;
  • 1 литр воды.

Приготовление:

  • Измельчите чеснок и лук, добавьте их в емкость с 1 литром воды.
  • Добавьте 1 ч. ложку красного перца.
  • Поставьте емкость на огонь и прокипятите 30-40 минут.
  • Дайте раствору остыть и процедите его через марлю.
  • Добавьте 1 ст. ложку натёртого мыла и хорошо перемешайте.

Обрабатывайте растения с помощью пульверизатора. Профилактическая обработка этим раствором надёжно защищает растения от тли.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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