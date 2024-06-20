От нашествия тли спасения есть: простой народный метод истребит вредителя

Как спасти огород от тли?

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Для защиты огорода от тли используйте простой, но эффективный настой на основе лука и чеснока. Опрыскивание следует проводить в сухую и безветренную погоду, избегая пасмурных дней, чтобы дождь не смыл раствор. Оптимально опрыскивать ранним утром или поздним вечером, повторяя процедуру каждые две недели.

Для приготовления раствора потребуются:

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1 головка чеснока;

1 головка лука;

1 ч. ложка порошка красного перца;

1 ст. ложка натёртого хозяйственного мыла;

1 литр воды.

Приготовление:

Измельчите чеснок и лук, добавьте их в емкость с 1 литром воды.

Добавьте 1 ч. ложку красного перца.

Поставьте емкость на огонь и прокипятите 30-40 минут.

Дайте раствору остыть и процедите его через марлю.

Добавьте 1 ст. ложку натёртого мыла и хорошо перемешайте.

Обрабатывайте растения с помощью пульверизатора. Профилактическая обработка этим раствором надёжно защищает растения от тли.