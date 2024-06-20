Избавьте смородину от вредителей во время наливания ягод: помогут простые народные средства

Чем обработать смородину от вредителей в июне?

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Смородину любят не только люди, но и многочисленные вредители. Один из них — листовая галловая тля, которая вызывает вздутие листьев (галлы), сначала зелёные, потом красноватые. Тля питается соками на нижней стороне листьев.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Во время формирования ягод применяют биопрепараты, такие как "Фитоверм" и "Актофит", обрабатывая нижнюю сторону листьев.

Крыжовниковая тля повреждает концы молодых веточек, замедляя их рост. Здесь тоже поможет "Фитоверм".

Можно использовать настои инсектицидных растений. При небольшом количестве вредителей эффективны обмывания веток мыльной водой, предпочтительно дегтярным мылом (100 г на 10 л воды).

Эффективен и настой картофельной ботвы: 1,5 кг ботвы настаивают в 10 л воды 4 часа, добавляют мыло для прилипания.