Избавьте смородину от вредителей во время наливания ягод: помогут простые народные средства

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Чем обработать смородину от вредителей в июне?

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Садоводство » Вредители и болезни

Смородину любят не только люди, но и многочисленные вредители. Один из них — листовая галловая тля, которая вызывает вздутие листьев (галлы), сначала зелёные, потом красноватые. Тля питается соками на нижней стороне листьев.

Чем обработать смородину от вредителей в июне?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Во время формирования ягод применяют биопрепараты, такие как "Фитоверм" и "Актофит", обрабатывая нижнюю сторону листьев.

Крыжовниковая тля повреждает концы молодых веточек, замедляя их рост. Здесь тоже поможет "Фитоверм".

Можно использовать настои инсектицидных растений. При небольшом количестве вредителей эффективны обмывания веток мыльной водой, предпочтительно дегтярным мылом (100 г на 10 л воды).

Эффективен и настой картофельной ботвы: 1,5 кг ботвы настаивают в 10 л воды 4 часа, добавляют мыло для прилипания.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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