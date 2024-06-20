В июне проведите последние подкормки чеснока: залог крупных головок и обильного урожая

Важные обработки чеснока в июне для хорошего урожая

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

В середине июня чеснок начинает формировать будущий урожай, требуя фосфор, калий и магний для роста головок. Для этого можно использовать раствор древесной золы: 1 литр просеянной золы залить 9 литрами кипятка, настоять 2-3 дня, процедить и добавить 150 мл 9% уксуса.

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Если предпочитаете минеральные удобрения, подкормите чеснок сначала калимагом (30 г на 10 л воды), а через неделю – монофосфатом калия (30 г на 10 л воды). Перед подкормкой и после неё хорошо полейте землю.

Важная обработка – внекорневая подкормка гуматом натрия для хорошего хранения урожая. Опрыскивайте чеснок гуматом натрия в середине и конце июня, а в июле замените его на гумат калия, проводя ещё два опрыскивания. Эти препараты безопасны и способствуют полному вызреванию урожая, обеспечивая его длительное хранение.