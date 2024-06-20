Первая помощь при фитофторе: рассказываем, как спасти томаты в теплице

Как защитить томаты в теплице от фитофторы?

0:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Фитофтора — опасное и распространённое заболевание томатов, способное уничтожить весь урожай. В этой статье расскажем, как можно защитить ваши растения.

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Профилактика

Снижайте влажность в теплице. Регулярно проветривайте теплицу, особенно вечером, и при необходимости используйте обогреватели.

Обрабатывайте фунгицидами. Применяйте препараты, содержащие медь: бордоская жидкость, медный купорос, "Хом", "Абига-Пик", "Фитоспорин".

При появлении фитофторы срочно обработайте растения любыми препаратами, содержащими медь. Лучше проводить профилактическую обработку через 14-20 дней после высадки рассады.

Проводите обработки до начала плодоношения, чтобы вырастить здоровый урожай томатов.