Последняя подкормка чеснока: проведите её в июне для роста головок — они будут огромными

Заключительная подкормка чеснока: когда и как это делать

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Идеальное время для последней подкормки чеснока наступает, когда растение выбрасывает стрелки. Обычно это происходит в июне, хотя сроки могут варьироваться в зависимости от вашего региона и климатических условий.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Подкармливать чеснок на этом этапе важно по двум причинам:

Увеличение размера головок. Подкормка способствует увеличению размеров головок, что приводит к более обильному урожаю.

Обеспечение питательными веществами. Чеснок получает необходимые питательные вещества для продолжения роста до момента сбора урожая.

Почему необходима заключительная подкормка

Чеснок требует много питательных веществ для роста и развития. Без надлежащего удобрения растения не смогут полностью раскрыть свой потенциал, а луковицы будут меньше. Удобрение также помогает растениям противостоять болезням, делая их менее восприимчивыми к вредителям.

Монофосфат калия даёт отличный результат. Это удобрение содержит более 50% фосфора и 30% калия, что благотворно влияет на рост, созревание и урожайность чеснока.

Как правильно удобрять чеснок

Растворите 1 ст. л. средства в 10 л воды. Перед внесением удобрения тщательно пролейте грядку водой. Внесите подкормку на подготовленную грядку. 10 литров раствора достаточно для обработки 1 кв. м. чесночной грядки.

Уход за чесноком после подкормки

После подкормки дождитесь, когда стрелки чеснока слегка закрутятся, и выломайте их, чтобы растение не тратило силы на созревание семян. Если вы планируете размножать чеснок бульбочками, оставьте несколько крупных стрелок до полного созревания.

Сбор урожая

Примерно через месяц после последней подкормки можно приступать к сбору урожая.