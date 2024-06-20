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Основные требования ранункулюса к уходу и условиям выращивания

Ранункулюс - нежный и яркий цветок для сада и дома

2:09
Садоводство » Цветы

Ранункулюс - это красивое многолетнее растение с яркими, махровыми цветками, напоминающими миниатюрные розы. Благодаря своей экзотичной красоте, ранункулюсы стали популярны среди любителей цветоводства. Но для получения пышного цветения этим капризным цветам требуется особый уход.

Ранункулюс - нежный и яркий цветок для сада и дома
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Посадка и подготовка клубней

Ранункулюсы лучше всего высаживать на хорошо освещенных, защищенных от ветра участках. Сроки посадки - ранняя весна, когда почва прогрелась до 10-12°С. Клубни перед высадкой рекомендуется замачивать в течение 6-8 часов, чтобы стимулировать прорастание. Глубина посадки - 5-7 см, на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Уход за растениями

Ранункулюсы предпочитают умеренно влажную, плодородную почву с нейтральной кислотностью. Растения нуждаются в регулярном поливе, особенно в период активного роста и цветения. Увядшие цветки следует вовремя удалять, чтобы стимулировать образование новых бутонов.

Для обильного и продолжительного цветения ранункулюсы требуют внесения комплексных минеральных удобрений. Первую подкормку проводят через 3-4 недели после появления всходов, затем повторяют через каждые 2-3 недели.

Профилактика болезней и вредителей

Ранункулюсы подвержены поражению грибковыми заболеваниями, такими как серая гниль и ржавчина. Для профилактики рекомендуется обрабатывать растения фунгицидами. Также следует вовремя удалять увядшие и пораженные части. 

Бороться с вредителями (тлей, трипсами, паутинным клещом) помогут своевременные инсектицидные обработки или применение народных средств (отвары чеснока, горчицы, полыни).

Придерживаясь этих простых правил ухода, вы сможете вырастить на своем участке роскошные ранункулюсы, радующие своим великолепием на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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