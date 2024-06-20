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Рассказываем о важности рыхления грунта комнатным цветам

Зачем рыхлить грунт комнатным растениям

2:08
Садоводство » Комнатные цветы

Многие любители комнатных растений забывают о важности регулярного рыхления грунта в горшках и контейнерах. Однако это простое агротехническое действие играет ключевую роль в обеспечении здоровья и активного роста домашних растений. Давайте разберёмся, зачем необходимо рыхлить почву и как правильно это делать.

Зачем рыхлить грунт комнатным растениям
Фото: unsplash.com by Giulia Bertelli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Почему важно рыхлить грунт

Основная причина, по которой комнатные растения нуждаются в регулярном рыхлении — это уплотнение почвы. В ограниченном пространстве горшка или кашпо почва со временем слеживается, особенно если полив производится нерегулярно. Это приводит к нарушению воздухообмена и затруднению доступа кислорода к корневой системе.

Кроме того, уплотненный грунт препятствует проникновению влаги, а корни растений не могут должным образом поглощать воду и питательные вещества. В таких условиях они начинают угнетаться, снижается интенсивность фотосинтеза, развиваются различные болезни.

Регулярное рыхление улучшает:

  • аэрацию почвы, обеспечивая доступ кислорода к корням;
  • впитывание влаги и распределение ее в грунте;
  • усвоение растениями питательных веществ.

Как правильно рыхлить грунт

Процесс рыхления грунта в горшках комнатных растений достаточно прост:
1. Используйте специальные инструменты — рыхлители, вилки или мотыжки с длинными зубьями.
2. Аккуратно разрыхляйте верхний слой грунта на глубину 2-3 см, не повреждая корневую систему.
3. Особое внимание уделяйте периферийным участкам грядок, где почва быстрее уплотняется.
4. Проводите рыхление 1-2 раза в месяц, а после полива — сразу же.

Регулярное рыхление грунта — необходимое условие для поддержания здоровья и активного роста комнатных растений. Это простое агротехническое мероприятие поможет им лучше развиваться и дарить вам красоту в течение долгого времени.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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