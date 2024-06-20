Лучшие сорта ремонтантной клубники: обзор наиболее популярных и урожайных

Преимущества ремонтантной клубники перед обычной

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Ремонтантная клубника - это особый тип садовой земляники, отличающийся способностью плодоносить на протяжении всего сезона. В отличие от обычной, ремонтантная клубника дает несколько урожаев за лето, радуя садоводов обильными и вкусными ягодами. Рассмотрим наиболее популярные и урожайные сорта этой культуры.

Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ремонтантная клубника "Царица"

Один из самых известных и любимых садоводами сортов ремонтантной клубники. Растения компактные, с крепкими листьями и сильными цветоносами. Ягоды крупные, ярко-красные, сладкие и ароматные. Сорт отличается отличной зимостойкостью и устойчивостью к болезням.

Ремонтантная клубника "Альба"

Ранний и высокоурожайный сорт с идеально-конической формой ягод. Плоды средних размеров, белые с розоватым оттенком, очень сладкие и нежные на вкус. Куст компактный и мощный, цветет и плодоносит практически до самых заморозков.

Ремонтантная клубника "Рубиновая"

Отличается особенно крупными, ярко-красными и очень сладкими ягодами. Растение сильнорослое, с мощными цветоносами. Отличается повышенной зимостойкостью и устойчивостью к заболеваниям. Подходит как для свежего потребления, так и для переработки.

Ремонтантная клубника "Малвина"

Один из самых поздних ремонтантных сортов. Ягоды крупные, ярко-красные, блестящие, с превосходным вкусом. Куст мощный, нарастает очень быстро. Хорошо переносит жару и засуху.

Ремонтантная клубника "Роялти"

Высокоурожайный, неприхотливый сорт с высокими вкусовыми качествами ягод. Плоды темно-красные, крупные, имеют отличную транспортабельность. Куст компактный, но мощный, плодоносит до заморозков.

Эти сорта ремонтантной клубники зарекомендовали себя как лучшие благодаря высокой урожайности, отменным вкусовым качествам ягод, хорошей зимостойкости и неприхотливости к условиям выращивания.