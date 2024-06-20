Агротехнические приёмы для профилактики появления блошек в огороде

Почему блошки заселяют огород и как они наносят вред растениям

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Блошки являются одними из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в огороде. Они способны наносить серьезный ущерб целым культурам, буквально съедая их. Чтобы защитить свои растения, важно знать эффективные способы борьбы с этими прожорливыми насекомыми.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему появляются блошки в огороде?

Блошки любят сухие, хорошо прогреваемые солнцем участки, где преобладают растения семейства крестоцветных (капуста, редис, редька). Они откладывают яйца в почве, а личинки питаются корнями и молодыми побегами культур. Блошки активно размножаются в жаркую и засушливую погоду, нанося огромный вред урожаю.

Как бороться с блошками в огороде

1. Механические методы

— Регулярно рыхлите и мульчируйте почву вокруг растений. Это нарушит развитие личинок.

— Выкладывайте вокруг грядок бортики из древесной золы или табачной пыли — эти материалы отпугивают блошек.

— Используйте ловчие пояса или ямки-ловушки, заполненные водой с мылом.

2. Использование инсектицидных средств

— Опрыскивайте растения специальными инсектицидными препаратами, содержащими пиретрины, имидаклоприд или циперметрин.

— Можно применять народные средства: отвары полыни, чеснока, горчицы или хрена.

3. Агротехнические приёмы

— Не допускайте образования сорняков, так как они служат источником питания для блошек.

— Практикуйте пространственную изоляцию — размещайте культуры, привлекательные для блошек, подальше друг от друга.

— Высаживайте растения-отпугиватели, такие как бархатцы, календула или пижма.

Соблюдение комплекса этих мер позволит эффективно бороться с блошками и защитить ваш урожай от их разрушительного действия.