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Агротехнические приёмы для профилактики появления блошек в огороде

Почему блошки заселяют огород и как они наносят вред растениям

1:57
Садоводство » Вредители и болезни

Блошки являются одними из самых распространённых и вредоносных насекомых-вредителей в огороде. Они способны наносить серьезный ущерб целым культурам, буквально съедая их. Чтобы защитить свои растения, важно знать эффективные способы борьбы с этими прожорливыми насекомыми.

Почему блошки заселяют огород и как они наносят вред растениям
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Почему появляются блошки в огороде?

Блошки любят сухие, хорошо прогреваемые солнцем участки, где преобладают растения семейства крестоцветных (капуста, редис, редька). Они откладывают яйца в почве, а личинки питаются корнями и молодыми побегами культур. Блошки активно размножаются в жаркую и засушливую погоду, нанося огромный вред урожаю.

Как бороться с блошками в огороде

1. Механические методы
— Регулярно рыхлите и мульчируйте почву вокруг растений. Это нарушит развитие личинок.
— Выкладывайте вокруг грядок бортики из древесной золы или табачной пыли — эти материалы отпугивают блошек.
— Используйте ловчие пояса или ямки-ловушки, заполненные водой с мылом.

2. Использование инсектицидных средств
— Опрыскивайте растения специальными инсектицидными препаратами, содержащими пиретрины, имидаклоприд или циперметрин.
— Можно применять народные средства: отвары полыни, чеснока, горчицы или хрена.

3. Агротехнические приёмы
— Не допускайте образования сорняков, так как они служат источником питания для блошек.
— Практикуйте пространственную изоляцию — размещайте культуры, привлекательные для блошек, подальше друг от друга.
— Высаживайте растения-отпугиватели, такие как бархатцы, календула или пижма.

Соблюдение комплекса этих мер позволит эффективно бороться с блошками и защитить ваш урожай от их разрушительного действия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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