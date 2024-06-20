Устойчивые сорта крыжовника - надёжная защита от мучнистой росы

Мучнистая роса - одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний крыжовника. Оно способно нанести значительный ущерб урожаю, а при запущенной форме - полностью уничтожить куст. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно предпринимать меры по профилактике и лечению.
Первыми симптомами появления мучнистой росы на крыжовнике являются белые мучнистые налеты на листьях, побегах и ягодах. Со временем они покрывают все растение, приводя к его постепенному усыханию и отмиранию. Пораженные части куста деформируются, плоды становятся невкусными и непригодными для употребления.
Профилактика мучнистой росы
Чтобы предотвратить заражение крыжовника, необходимо:
Если признаки заболевания все же появились, необходимо незамедлительно принимать меры:
Регулярное применение этих мер поможет сохранить урожай крыжовника и уберечь куст от губительного воздействия мучнистой росы.
Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.