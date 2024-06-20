Устойчивые сорта крыжовника - надёжная защита от мучнистой росы

Защищаем крыжовник от мучнистой росы на дачном участке

1:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Мучнистая роса - одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний крыжовника. Оно способно нанести значительный ущерб урожаю, а при запущенной форме - полностью уничтожить куст. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно предпринимать меры по профилактике и лечению.

Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium) is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Признаки поражения мучнистой росой

Первыми симптомами появления мучнистой росы на крыжовнике являются белые мучнистые налеты на листьях, побегах и ягодах. Со временем они покрывают все растение, приводя к его постепенному усыханию и отмиранию. Пораженные части куста деформируются, плоды становятся невкусными и непригодными для употребления.

Профилактика мучнистой росы

Чтобы предотвратить заражение крыжовника, необходимо:

своевременно обрезать поврежденные и больные ветви, собирать и удалять опавшие листья;

регулярно рыхлить и мульчировать почву вокруг кустов, улучшая воздухообмен;

проводить профилактические обработки специальными фунгицидными препаратами;

высаживать устойчивые к мучнистой росе сорта крыжовника.

Меры борьбы с мучнистой росой

Если признаки заболевания все же появились, необходимо незамедлительно принимать меры:

Обработайте кусты крыжовника фунгицидными препаратами, содержащими серу (коллоидная сера, "Топаз", "Скор"). Повторяйте обработки каждые 10-14 дней. Для профилактики можно использовать народные средства - опрыскивать кусты отварами чеснока, хвоща или борной кислотой. Тщательно собирайте и утилизируйте все пораженные части растений, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Регулярное применение этих мер поможет сохранить урожай крыжовника и уберечь куст от губительного воздействия мучнистой росы.