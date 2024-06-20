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Устойчивые сорта крыжовника - надёжная защита от мучнистой росы

Защищаем крыжовник от мучнистой росы на дачном участке

1:54
Садоводство » Деревья и кустарники

Мучнистая роса - одно из самых распространённых и опасных грибковых заболеваний крыжовника. Оно способно нанести значительный ущерб урожаю, а при запущенной форме - полностью уничтожить куст. Чтобы избежать этого, необходимо своевременно предпринимать меры по профилактике и лечению.

Защищаем крыжовник от мучнистой росы на дачном участке
Фото: fr.vikidia.org by Szyx (ArséniureDeGallium) is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Признаки поражения мучнистой росой

Первыми симптомами появления мучнистой росы на крыжовнике являются белые мучнистые налеты на листьях, побегах и ягодах. Со временем они покрывают все растение, приводя к его постепенному усыханию и отмиранию. Пораженные части куста деформируются, плоды становятся невкусными и непригодными для употребления.

Профилактика мучнистой росы

Чтобы предотвратить заражение крыжовника, необходимо:

  • своевременно обрезать поврежденные и больные ветви, собирать и удалять опавшие листья;
  • регулярно рыхлить и мульчировать почву вокруг кустов, улучшая воздухообмен;
  • проводить профилактические обработки специальными фунгицидными препаратами;
  • высаживать устойчивые к мучнистой росе сорта крыжовника.

Меры борьбы с мучнистой росой

Если признаки заболевания все же появились, необходимо незамедлительно принимать меры:

  1. Обработайте кусты крыжовника фунгицидными препаратами, содержащими серу (коллоидная сера, "Топаз", "Скор"). Повторяйте обработки каждые 10-14 дней.
  2. Для профилактики можно использовать народные средства - опрыскивать кусты отварами чеснока, хвоща или борной кислотой.
  3. Тщательно собирайте и утилизируйте все пораженные части растений, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Регулярное применение этих мер поможет сохранить урожай крыжовника и уберечь куст от губительного воздействия мучнистой росы.

 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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