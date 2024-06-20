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Как использовать "сорняки" себе на пользу: одуванчики против вредителей

4 способа применения одуванчиков для защиты растений

2:21
Садоводство » Советы

Многие огородники считают одуванчики сорняками и стараются их уничтожить. Но на самом деле эти растения способны принести немалую пользу вашему саду и огороду. Существует интересный факт: большинство вредителей обходят одуванчики стороной. Давайте разберёмся, почему так происходит и как использовать это свойство одуванчиков себе на пользу.

4 способа применения одуванчиков для защиты растений
Фото: commons.wikimedia.org by Nemracc is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Почему вредители избегают одуванчики?

Одуванчики обладают уникальным химическим составом, который отпугивает многих вредных насекомых. В листьях и корнях этого растения содержатся горькие вещества, такие как лактоны и терпены. Они обладают ярким запахом, который действует как природный инсектицид, отпугивая тлю, клещей, гусениц и других насекомых-вредителей.

Как использовать одуванчики для защиты растений

Благодаря своим свойствам, одуванчики могут стать вашими надежными помощниками в борьбе с вредителями:

1. Выращивайте одуванчики среди овощных культур. Их присутствие будет отпугивать многих насекомых-вредителей, защищая растения от повреждений.

2. Делайте настои и отвары из одуванчиков и опрыскивайте ими грядки. Такие экологичные "натуральные инсектициды" эффективно справляются с тлей, трипсами, паутинным клещом и другими вредителями.

3. Используйте одуванчики в качестве живых изгородей вокруг сада или огорода. Их плотные заросли создадут надежный барьер, который не смогут преодолеть многие вредные насекомые.

4. Прикапывайте измельченные листья и корни одуванчиков под кустами и деревьями. Выделяемые ими вещества будут препятствовать распространению вредителей.

Кроме того, одуванчики — это ценные лекарственные растения, богатые витаминами и минералами. Используйте их в пищу, а молодые листья и корни добавляйте в компост, обогащая почву полезными веществами.

Так что не спешите избавляться от одуванчиков на своем участке. Наоборот, научитесь применять эти "сорные" растения себе на пользу, получая натуральную защиту от вредителей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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