Как использовать "сорняки" себе на пользу: одуванчики против вредителей

4 способа применения одуванчиков для защиты растений

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие огородники считают одуванчики сорняками и стараются их уничтожить. Но на самом деле эти растения способны принести немалую пользу вашему саду и огороду. Существует интересный факт: большинство вредителей обходят одуванчики стороной. Давайте разберёмся, почему так происходит и как использовать это свойство одуванчиков себе на пользу.

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Почему вредители избегают одуванчики?

Одуванчики обладают уникальным химическим составом, который отпугивает многих вредных насекомых. В листьях и корнях этого растения содержатся горькие вещества, такие как лактоны и терпены. Они обладают ярким запахом, который действует как природный инсектицид, отпугивая тлю, клещей, гусениц и других насекомых-вредителей.

Как использовать одуванчики для защиты растений

Благодаря своим свойствам, одуванчики могут стать вашими надежными помощниками в борьбе с вредителями:

1. Выращивайте одуванчики среди овощных культур. Их присутствие будет отпугивать многих насекомых-вредителей, защищая растения от повреждений.

2. Делайте настои и отвары из одуванчиков и опрыскивайте ими грядки. Такие экологичные "натуральные инсектициды" эффективно справляются с тлей, трипсами, паутинным клещом и другими вредителями.

3. Используйте одуванчики в качестве живых изгородей вокруг сада или огорода. Их плотные заросли создадут надежный барьер, который не смогут преодолеть многие вредные насекомые.

4. Прикапывайте измельченные листья и корни одуванчиков под кустами и деревьями. Выделяемые ими вещества будут препятствовать распространению вредителей.

Кроме того, одуванчики — это ценные лекарственные растения, богатые витаминами и минералами. Используйте их в пищу, а молодые листья и корни добавляйте в компост, обогащая почву полезными веществами.

Так что не спешите избавляться от одуванчиков на своем участке. Наоборот, научитесь применять эти "сорные" растения себе на пользу, получая натуральную защиту от вредителей.