Своевременное удаление пустоцветов стимулирует завязывание новых плодов

Почему на огурцах появляются пустоцветы: основные причины

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Появление пустоцветов на огурцах — частая проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Пустоцветы — это бутоны, которые не образуют полноценные плоды, а опадают. Они не только снижают урожайность, но и препятствуют завязыванию новых огурцов. Чтобы решить эту проблему, следуйте нескольким эффективным рекомендациям.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Причины появления пустоцветов

Основными причинами появления пустоцветов на огурцах являются:

недостаток питательных веществ в почве, особенно азота и калия;

стрессовые условия для растений (засуха, переувлажнение, перегрев);

нарушения опыления цветков.

Как избавиться от пустоцветов

1. Обеспечьте сбалансированное питание растений. Внесите в почву комплексные минеральные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Это поможет растениям лучше расти и развиваться.

2. Поддерживайте оптимальный водный режим. Регулярно поливайте огурцы, но не допускайте застоя воды. Это позволит избежать стресса для растений.

3. Опрыскивайте растения стимуляторами роста. Препараты, содержащие гиббереллины, помогают улучшить завязывание плодов. Опрыскивайте цветки и молодые завязи 1-2 раза в неделю.

4. Обеспечивайте хорошее опыление. Привлекайте на участок насекомых-опылителей, установив около грядок с огурцами цветущие растения. Также можно вручную опылять цветки кисточкой или ватным тампоном.

5. Удаляйте пустоцветы. Срезайте бутоны, которые не образуют плоды, регулярно осматривая растения. Это простимулирует образование новых завязей.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете эффективно бороться с пустоцветами на огурцах и получить богатый урожай здоровых плодов.