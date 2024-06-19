Результаты удивят: безопасный способ избавиться от муравьёв на участке

Как избавиться от муравьёв на участке?

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Муравьи — одни из самых распространённых насекомых, которые могут обитать на дачных и приусадебных участках. Они не только могут причинять неудобства, но и наносят вред саду.

Фото: Own work by Thomas Bresson is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Существует множество методов борьбы с муравьями, однако мы предлагаем обратить внимание на чудо-средство, которое эффективно и безопасно для окружающей среды.

Одним из самых эффективных и безопасных средств для борьбы с муравьями является диатомит, или диатомовая земля. Это натуральный продукт, который представляет собой порошок из окаменевших остатков древних водорослей — диатомов.

Преимущества диатомита.

Безопасность для людей и домашних животных. Диатомит не токсичен для млекопитающих, что делает его идеальным средством для использования на участках, где играют дети и гуляют домашние животные.

Экологичность. Диатомит не загрязняет почву и не наносит вреда окружающей среде.

Эффективность. Порошок диатомита разрушает внешний восковой слой муравьев, что приводит к их обезвоживанию и гибели.

Как использовать диатомит?

Определите места скопления муравьев. Найдите муравейники и тропы, по которым муравьи передвигаются.

Нанесите диатомит. Рассыпьте порошок по тропам муравьев и вокруг муравейников. Для достижения лучшего эффекта, диатомит можно слегка закопать в землю.

Повторите процедуру. Влажная погода может снизить эффективность диатомита, поэтому после дождя рекомендуется повторно нанести средство.