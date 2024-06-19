Малина просто обожает: в июне подкормите кусты этим средством — залог обильного урожая

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Чем подкормить малину в июне?

1:15
Садоводство » Плодовые

Регулярные подкормки значительно повышают урожайность малины. Июнь — время для одной из таких подкормок.

Чем подкормить малину в июне?
Фото: commons.wikimedia.org by Neda996 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для обильного цветения и плодоношения малине нужны калий и фосфор. Азот в это время уже не так важен, но небольшие количества все же полезны. Подкормки можно проводить двумя способами: поливом под корень и опрыскиванием.

Перед внесением удобрений посадки нужно хорошо полить. Лучше использовать органику, например, настой травы или мульчирование перегноем (слоем не менее 3 см). Для приготовления травяного настоя залейте 1 кг сорняков 10 л воды и дайте настояться 10 дней. Разведите настой водой в соотношении 1:5 и используйте по 5 л на куст. Древесная зола также содержит много микроэлементов. Подсыпьте её под кусты (1 ст. на растение). Для восполнения фосфора используйте раствор суперфосфата (35 г на 10 л воды) в количестве 5 л на растение. Для калийной подкормки подойдет раствор сульфата калия (30 г на 10 л воды).

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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