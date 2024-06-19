Малина просто обожает: в июне подкормите кусты этим средством — залог обильного урожая

Чем подкормить малину в июне?

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Регулярные подкормки значительно повышают урожайность малины. Июнь — время для одной из таких подкормок.

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Для обильного цветения и плодоношения малине нужны калий и фосфор. Азот в это время уже не так важен, но небольшие количества все же полезны. Подкормки можно проводить двумя способами: поливом под корень и опрыскиванием.

Перед внесением удобрений посадки нужно хорошо полить. Лучше использовать органику, например, настой травы или мульчирование перегноем (слоем не менее 3 см). Для приготовления травяного настоя залейте 1 кг сорняков 10 л воды и дайте настояться 10 дней. Разведите настой водой в соотношении 1:5 и используйте по 5 л на куст. Древесная зола также содержит много микроэлементов. Подсыпьте её под кусты (1 ст. на растение). Для восполнения фосфора используйте раствор суперфосфата (35 г на 10 л воды) в количестве 5 л на растение. Для калийной подкормки подойдет раствор сульфата калия (30 г на 10 л воды).