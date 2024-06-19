Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Многие дачники выращивают морковь. При соблюдении нескольких правил можно получить отличный урожай.

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Вовремя подкармливать морковь — очень важно. К середине июня морковь обычно достигает высоты около 5 см. В это время ей примерно 20-25 дней, и пора делать первую подкормку, которая очень важна.

Многие огородники подкармливают морковь коровяком, но это зависит от типа почвы. Чтобы не рисковать, лучше использовать минеральное удобрение: мочевину или аммиачную селитру.

Для приготовления раствора возьмите 1 столовую ложку аммиачной селитры на 10 литров воды. Вместо селитры можно использовать нашатырный спирт (3 ст. л. на ведро воды). Подкормку нужно использовать сразу.

Второй важный компонент удобрения — янтарная кислота. Она помогает моркови лучше впитывать необходимые элементы, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к вредителям и болезням, и помогает переносить стресс из-за изменения погоды.

На 10 литров воды понадобится всего 2 грамма. Лучше развести янтарку отдельно в 0,5-1 литре воды, а затем добавить к общему объёму, чтобы порошок полностью растворился.

Поливайте морковь по ботве с помощью лейки. Если морковь растёт рядом с луком, то немного раствора можно попасть и на лук — азот ему тоже не повредит.