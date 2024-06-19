Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности и дисциплины
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Сделайте эти 3 вещи — и собака полюбит вас еще сильнее
Эксперты предупредили о надвигающейся жаре в США
Лучшие подержанные автомобили за 250 тысяч рублей: выбор эксперта
Глава НСИС объявил о разработке плана инноваций для страхового рынка
Российских хакеров обвинили в том, что они не дают смотреть футбол полякам
Из-за климатических изменений шотландские рыбоводные фермы терпят убытки
Как похудеть в области живота после родов: советы для молодых мам
Морковь активно пойдёт в рост: в июне обязательно полейте грядку этим раствором — первый шаг к хорошему урожаю

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?

1:34
Садоводство » Овощи

Многие дачники выращивают морковь. При соблюдении нескольких правил можно получить отличный урожай.

Чем подкормить морковь в июне для повышения урожайности?
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вовремя подкармливать морковь — очень важно. К середине июня морковь обычно достигает высоты около 5 см. В это время ей примерно 20-25 дней, и пора делать первую подкормку, которая очень важна.

Многие огородники подкармливают морковь коровяком, но это зависит от типа почвы. Чтобы не рисковать, лучше использовать минеральное удобрение: мочевину или аммиачную селитру.

Для приготовления раствора возьмите 1 столовую ложку аммиачной селитры на 10 литров воды. Вместо селитры можно использовать нашатырный спирт (3 ст. л. на ведро воды). Подкормку нужно использовать сразу.

Второй важный компонент удобрения — янтарная кислота. Она помогает моркови лучше впитывать необходимые элементы, укрепляет иммунитет, повышает устойчивость к вредителям и болезням, и помогает переносить стресс из-за изменения погоды.

На 10 литров воды понадобится всего 2 грамма. Лучше развести янтарку отдельно в 0,5-1 литре воды, а затем добавить к общему объёму, чтобы порошок полностью растворился.

Поливайте морковь по ботве с помощью лейки. Если морковь растёт рядом с луком, то немного раствора можно попасть и на лук — азот ему тоже не повредит.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Главная ошибка начинающих огородников: почему нельзя удалять нижние листья помидоров

Многие начинающие огородники совершают ошибку, пытаясь улучшить условия для роста и плодоношения помидоров. Они усердно удаляют с кустов нижние листья, считая, что это поможет растению сосредоточиться на формировании плодов. Однако опытные садоводы давно знают - это ошибочное мнение, и такая практика, напротив, может лишить вас хорошего урожая.

Не спешите удалять нижние листья помидоров: почему это вредно
Двойная польза соды: как она помогает огороднику
Сода - помощница опытных дачников: как использовать ее в компосте и при разжигании костра
Наступает момент истины. ЗРК С-500 "Прометей" на боевом дежурстве очень ждёт своих целей
Универсальное песочное тесто: его можно приготовить заранее и заморозить
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
Идеальная мульча для клубничных грядок: обзор эффективных вариантов
В чём замариновать говядину, чтобы она утратила жёсткость и стала мягкой: шесть вариантов
Телеведущую Леру Кудрявцеву вывел из себя неровный угол в 89 градусов
Телеведущую Леру Кудрявцеву вывел из себя неровный угол в 89 градусов
Последние материалы
Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности и дисциплины
Обязательные обработки чеснока борной кислотой: от посадки до уборки
Сделайте эти 3 вещи — и собака полюбит вас еще сильнее
Эксперты предупредили о надвигающейся жаре в США
Лучшие подержанные автомобили за 250 тысяч рублей: выбор эксперта
Глава НСИС объявил о разработке плана инноваций для страхового рынка
Российских хакеров обвинили в том, что они не дают смотреть футбол полякам
Из-за климатических изменений шотландские рыбоводные фермы терпят убытки
Как похудеть в области живота после родов: советы для молодых мам
Как пожарить говядину, чтобы она получилась сочной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников