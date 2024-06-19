Огурцы плодоносят до самых холодов: поливаю их этой чудо-настойкой из сорняков — клад питательных веществ

Подкормка огурцов сорной травой повысит урожайность

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Это удобрение очень полезно для огурцов в июне. Оно содержит азот, необходимый для хорошего урожая. Для его приготовления наберите ведро сорняков, добавьте луковую шелуху от 10 луковиц и немного обрезанных листьев и пасынков от томатов. Всё это настаивайте в тёплом месте 6-7 дней до брожения. Полученный настой разведите в пропорции 1 литр на ведро воды и поливайте растения по 2 литра под каждое раз в 10 дней.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Этот же настой отлично подходит для опрыскивания листьев. Полезные вещества, содержащиеся в луковой шелухе и томатной ботве, способствуют хорошему урожаю, и огурцы плодоносят до самых холодов. Для опрыскивания развожу пол литра настоя на 10 литров воды. Кстати, кабачки также прекрасно реагируют на такую подкормку.