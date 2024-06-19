Толстянка нарастит листву: раз в месяц подкармливайте растение этим продуктом из кухни - денежное дерево это обожает

Чем подкормить толстянку для роста?

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Денежное дерево или толстянка — это прекрасное и неприхотливое комнатное растение. Однако, чтобы толстянка хорошо росла, необходимо регулярно ее подкармливать, так как почва в горшке быстро истощается.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Одним из самых эффективных удобрений является банановая кожура. Благодаря своему составу, настой из банановой кожуры превосходит многие химические удобрения.

Для приготовления настоя возьмите шкурки от 4 бананов и подсушите их в духовке. Затем измельчите высушенные шкурки до состояния порошка. Смешайте полученный порошок с 1 ст. л. порошка яичной скорлупы и 20 г сульфата магния. Залейте смесь 1 л отстоянной или фильтрованной воды и настаивайте три часа. Полученным раствором обильно опрыскайте листья растения.

Денежное дерево начнёт активно наращивать листья и стебли, а корневая система будет насыщена полезными микроэлементами. Калий, фосфор, магний и азот, содержащиеся в настое, стимулируют цветение. Проводите такую обработку раз в месяц.

