Тля падает замертво: обрабатываю растения этим народным средством — от вредителя не остаётся и следа

Тля — мелкий, но очень коварный вредитель! Хотя дерево или кустарник не погибнут от неё прямо, весь свежий прирост может пострадать, что означает отсутствие урожая в следующем году. Рассмотрим все методы борьбы, а также выясним, что привлекает тлю на наши участки.
В борьбе против тли существует множество методов — от народных средств до применения химических препаратов.
Народные методы борьбы с тлей
Залейте 300 граммов свежей травы чистотела 5 литрами тёплой воды. Настаивайте смесь в тёмном месте в течение суток, затем процедите. Для лучшего прилипания добавьте 50 граммов зелёного или хозяйственного мыла и обработайте растения.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.