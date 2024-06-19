Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак о допущенных на Олимпийские игры спортсменах РФ: "Буду болеть"
Парфюмерный этикет: правила использования духов для офиса, свиданий и дома
Исследование: фильм "Непослушники" смотрят девушки от 18 до 24 лет
"Согласие" выплатило 180 тысяч рублей попавшему в ДТП самокатчику
Евросоюз хочет ввести ограничения на поставки СПГ из России
Власти Молдавии готовятся наказать своих спортсменов за участие в Играх БРИКС
Эксперт назвал главные причины перегрева АКПП
Косметолог Васильева: домашние маски могут нанести вред коже лица
20 июня москвичей порадуют премьерой музыкального спектакля "Я Тебе Верю"
Тля падает замертво: обрабатываю растения этим народным средством — от вредителя не остаётся и следа

Как избавиться от тли на участке?

0:47
Садоводство » Вредители и болезни

Тля — мелкий, но очень коварный вредитель! Хотя дерево или кустарник не погибнут от неё прямо, весь свежий прирост может пострадать, что означает отсутствие урожая в следующем году. Рассмотрим все методы борьбы, а также выясним, что привлекает тлю на наши участки.

Как избавиться от тли на участке?
Фото: commons.wikimedia.org by Marco de Haas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В борьбе против тли существует множество методов — от народных средств до применения химических препаратов.

Народные методы борьбы с тлей

Залейте 300 граммов свежей травы чистотела 5 литрами тёплой воды. Настаивайте смесь в тёмном месте в течение суток, затем процедите. Для лучшего прилипания добавьте 50 граммов зелёного или хозяйственного мыла и обработайте растения.
 

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Огурцы засыпят урожаем: в июне полейте кусты этим суперраствором — завязи останутся на месте, плодов будет много

Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.

Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Чем важно подкормить свёклу?
Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными
Директор школы, где училась Ольга Бузова, отказалась пускать звезду к детям
Хитрость, которая ускорит созревание огурцов в 5 раз: технология сбора урожая
Украинские стратеги не находят логики в наступлении ВС РФ на Торецк в "лоб" Любовь Степушова Разведка НАТО утверждает, что полноценный С-500 "Прометей" развёрнут на юге России Дмитрий Плотников Украинский язык волапюк был выдуман в австрийских кабинетах Сергей Лебедев
К домашним животным нельзя относиться, как к людям: строгий запрет
Лучший способ формирования перца: зарядите кусты на большой урожай —- воспользуйтесь простой схемой
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Чем подкормить чеснок летом, чтобы он дал максимальный урожай
Последние материалы
20 июня москвичей порадуют премьерой музыкального спектакля "Я Тебе Верю"
Основные процедуры красоты, которые необходимы перед отпуском
Как отучить кошку портить мебель
Мигрант, учинивший погром в православном храме, сознался в содеянном
Как избавиться от тли на участке?
Как приготовить клубничный пирог
Николай Басков напомнил хейтерам о своих выдающихся достижениях
Украинка не пожала руку фехтовальщице Гучмазовой, выступающей за Грузию
Стоимость шоколада в России выросла на 15%
Астрономы продолжают поиски загадочной Девятой планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников