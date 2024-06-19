Тля падает замертво: обрабатываю растения этим народным средством — от вредителя не остаётся и следа

Как избавиться от тли на участке?

0:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Тля — мелкий, но очень коварный вредитель! Хотя дерево или кустарник не погибнут от неё прямо, весь свежий прирост может пострадать, что означает отсутствие урожая в следующем году. Рассмотрим все методы борьбы, а также выясним, что привлекает тлю на наши участки.

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В борьбе против тли существует множество методов — от народных средств до применения химических препаратов.

Народные методы борьбы с тлей

Залейте 300 граммов свежей травы чистотела 5 литрами тёплой воды. Настаивайте смесь в тёмном месте в течение суток, затем процедите. Для лучшего прилипания добавьте 50 граммов зелёного или хозяйственного мыла и обработайте растения.

