После цветения обработайте пионы этим: важная подкормка для здоровья растений

Пионы уже отцвели, но именно сейчас важно обеспечить им уход, так как в это время закладываются цветочные почки для следующего сезона. При отсутствии дождей поливайте пионы хотя бы раз в неделю. Регулярно пропалывайте сорняки и рыхлите почву под кустами. Листья пионов не обрезайте до первых заморозков, удаляйте только отцветшие соцветия.
Обратите внимание на состояние листьев. Если они поражены болезнями или вредителями, обработайте их медесодержащими препаратами, не дожидаясь осени.
Самый известный и доступный препарат для обработки — 1%-ный раствор бордоской смеси. Также можно использовать биологические препараты, такие как "Алирин" и "Гамаир, или химические, такие как "Топаз" и "Хом".
После обработки листьев проведите калийно-фосфорную подкормку, чтобы способствовать закладке цветочных почек и подготовке к зиме.
Для приготовления подкормки залейте 300 г суперфосфата 3 литрами кипятка и настаивайте сутки. На 10 литров воды добавьте 150 мл вытяжки и 40 г калимагнезии. Если идут дожди, вносите удобрение в сухом виде, слегка заделывая его в почву на небольшую глубину.
Для подкормки можно использовать комплексное удобрение "Плантофид" (30 г на ведро воды), которое вносят по листу. При необходимости повторите подкормку через 10-14 дней.
Также можно использовать зольную подкормку: растворите 1,5 стакана золы в 10 литрах воды или рассыпьте ее под куст в сухом виде.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.