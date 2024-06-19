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После цветения обработайте пионы этим: важная подкормка для здоровья растений

Как ухаживать за пионами после цветения?

1:46
Садоводство » Цветы

Пионы уже отцвели, но именно сейчас важно обеспечить им уход, так как в это время закладываются цветочные почки для следующего сезона. При отсутствии дождей поливайте пионы хотя бы раз в неделю. Регулярно пропалывайте сорняки и рыхлите почву под кустами. Листья пионов не обрезайте до первых заморозков, удаляйте только отцветшие соцветия.

Как ухаживать за пионами после цветения?
Фото: commons.wikimedia.org by Kor!An (Андрей Корзун) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Обратите внимание на состояние листьев. Если они поражены болезнями или вредителями, обработайте их медесодержащими препаратами, не дожидаясь осени.

Самый известный и доступный препарат для обработки — 1%-ный раствор бордоской смеси. Также можно использовать биологические препараты, такие как "Алирин" и "Гамаир, или химические, такие как "Топаз" и "Хом".

После обработки листьев проведите калийно-фосфорную подкормку, чтобы способствовать закладке цветочных почек и подготовке к зиме.

Для приготовления подкормки залейте 300 г суперфосфата 3 литрами кипятка и настаивайте сутки. На 10 литров воды добавьте 150 мл вытяжки и 40 г калимагнезии. Если идут дожди, вносите удобрение в сухом виде, слегка заделывая его в почву на небольшую глубину.

Для подкормки можно использовать комплексное удобрение "Плантофид" (30 г на ведро воды), которое вносят по листу. При необходимости повторите подкормку через 10-14 дней.

Также можно использовать зольную подкормку: растворите 1,5 стакана золы в 10 литрах воды или рассыпьте ее под куст в сухом виде.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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