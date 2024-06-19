Сохраняем красоту пионов летом: действенные способы борьбы с заболеваниями

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4 проверенных средства для профилактики болезней пионов

2:23
Садоводство » Цветы

Пионы считаются одними из самых красивых и ярких цветов в саду. Но эти роскошные растения подвержены ряду заболеваний, особенно в летний период. Чтобы сохранить здоровье и пышное цветение пионов, необходимо применять профилактические меры. Вот 4 важных средства, которые помогут защитить ваши растения от болезней:

4 проверенных средства для профилактики болезней пионов
Фото: Own work by Михайло Гончаров is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

1. Своевременное удаление поражённых листьев и побегов
Внимательно осматривайте кусты пионов и сразу же удаляйте все поврежденные части растений. Это поможет предотвратить распространение инфекции на здоровые побеги. Обрезайте болезненные листья, бутоны и стебли, аккуратно срезая их до здоровой ткани. Собирайте и утилизируйте все пораженные фрагменты, чтобы исключить риск заражения других растений.

2. Применение медьсодержащих фунгицидов
Обработка кустов пионов медьсодержащими препаратами создает защитный барьер, препятствующий проникновению грибковых инфекций. Применяйте фунгициды на основе меди (например, "Хом", "Бордосская жидкость") в соответствии с инструкцией. Первую обработку проводите в начале лета, затем повторяйте каждые 2-3 недели.

3. Профилактические опрыскивания травяными отварами
Эффективной мерой профилактики болезней пионов являются опрыскивания настоями лекарственных трав. Отвары ромашки, крапивы, одуванчика обладают фунгицидными свойствами и способствуют укреплению иммунитета растений. Для приготовления раствора заливают сырье кипятком, настаивают 30-60 минут и процеживают. Опрыскивайте кусты пионов 1 раз в 7-10 дней.

4. Своевременный сбор и утилизация опавших листьев 
Не допускайте скопления опавших и больных листьев вокруг кустов пионов. Регулярно собирайте и удаляйте их с участка. Это исключит риск распространения грибковых инфекций, которые могут зимовать в растительных остатках.

Комплексное применение этих простых, но эффективных мер позволит защитить ваши пионы от распространённых летних болезней и сохранить их роскошное цветение на протяжении всего сезона.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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