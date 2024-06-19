Мульчирование - эффективный способ впитывать излишки воды

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Как помочь огороду в периоды частых дождей

1:50
Садоводство » Советы

Период затяжных дождей может быть испытанием для огородников. Избыток влаги в почве может негативно повлиять на рост и развитие растений, способствовать развитию болезней. Но есть несколько простых способов, которые помогут сохранить урожай в периоды затяжных осадков.

Как помочь огороду в периоды частых дождей
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

1. Проводите рыхление почвы

Регулярное рыхление почвы в огороде позволит избежать переувлажнения. Это улучшит доступ кислорода к корням растений и поможет влаге лучше впитываться. Рыхлите почву каждые 7-10 дней на глубину 5-7 см. Особенно это важно для грядок с овощными культурами.

2. Делайте дренажные канавки

Устройство неглубоких канавок между рядами растений позволит избыточной влаге стекать. Это предотвратит застаивание воды и образование луж. Следите за тем, чтобы канавки не засаливались, периодически их прочищайте.

3. Используйте дренирующие мульчирующие материалы

Покрывайте поверхность почвы органическими мульчирующими материалами, например, соломой, древесной щепой или опилками. Это поможет впитывать лишнюю влагу и предотвратить образование корки на почве.

4. Высаживайте более устойчивые культуры

Некоторые овощные культуры, такие как картофель, морковь или свёкла, лучше переносят избыточное увлажнение, чем, например, томаты или кабачки. При планировании посадок отдавайте предпочтение более влагоустойчивым растениям.

5. Не допускайте уплотнения почвы

Старайтесь как можно меньше ходить по влажной почве, чтобы не уплотнять её. Это ухудшит воздухообмен и препятствует росту корней.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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