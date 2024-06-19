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Июль и август для огурцов: что необходимо для получения богатого урожая

Важные агроприёмы для ваших огурцов в летние месяцы

3:07
Садоводство » Овощи

Июль и август — решающие месяцы для огурцов. Именно в это время они нуждаются в особом внимании и заботе, чтобы порадовать вас богатым урожаем. Рассмотрим, что необходимо огурцам в эти летние месяцы.

Важные агроприёмы для ваших огурцов в летние месяцы
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic

Полив — ключ к высокой урожайности

Огурцы — культура, которая очень требовательна к влаге. В июле-августе они особенно остро нуждаются в регулярном и обильном поливе. Недостаток воды приводит к снижению завязываемости плодов, ухудшению их качества и даже к преждевременному отмиранию растений.

Обеспечивайте растения влагой из расчета 3-5 литров на 1 кв. м грядки 2-3 раза в неделю. Лучше поливать утром или вечером, когда меньше испарение. Не допускайте пересыхания почвы.

Подкормки — залог полноценного питания

В июле-августе растения наращивают плодовую массу, поэтому нуждаются в усиленном питании. Проводите подкормки минеральными и органическими удобрениями с интервалом 10-14 дней.

Хорошо себя зарекомендовали комплексные удобрения для огурцов, содержащие азот, фосфор и калий. Также можно вносить жидкие подкормки с микроэлементами. Не забывайте про органику — компост, перегной или травяные настои.

Регулярно рыхлите и мульчируйте

Ещё одно важное агромероприятие для огурцов в летние месяцы — регулярное рыхление и мульчирование. Это позволит предотвратить уплотнение и пересыхание почвы.

Рыхлите междурядья 1-2 раза в неделю на глубину 5-7 см. Мульчируйте приствольные круги слоем 5-10 см сухой травы, соломы или опилок. Это сохранит влагу, улучшит газообмен и подавит рост сорняков.

Пасынкование — для формирования растений

Чтобы получить более крупные и аккуратные плоды, необходимо формировать кусты огурцов путем пасынкования. В июле-августе это становится особенно актуально.

Регулярно удаляйте все пасынки, кроме основного стебля и 2-3 ближайших боковых побегов. Это поможет направить силы растения на развитие плодов, а не листвы.

Защита от вредителей и болезней

Последнее, но не менее важное — следите за состоянием растений и вовремя принимайте меры против вредителей и болезней. В летние месяцы огурцы особенно подвержены таким напастям, как паутинный клещ, тля, мучнистая роса.

Вовремя обнаруживайте проблемы и обрабатывайте растения проверенными биологическими или органическими средствами защиты. Это поможет сохранить урожай и продлить плодоношение.

Соблюдение этих нехитрых правил ухода позволит вашим огурцам полноценно развиваться в июле-августе и порадовать богатым урожаем. Главное — не упустите важные агроприемы в нужное время.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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