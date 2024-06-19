Июль и август для огурцов: что необходимо для получения богатого урожая

Июль и август — решающие месяцы для огурцов. Именно в это время они нуждаются в особом внимании и заботе, чтобы порадовать вас богатым урожаем. Рассмотрим, что необходимо огурцам в эти летние месяцы.
Огурцы — культура, которая очень требовательна к влаге. В июле-августе они особенно остро нуждаются в регулярном и обильном поливе. Недостаток воды приводит к снижению завязываемости плодов, ухудшению их качества и даже к преждевременному отмиранию растений.
Обеспечивайте растения влагой из расчета 3-5 литров на 1 кв. м грядки 2-3 раза в неделю. Лучше поливать утром или вечером, когда меньше испарение. Не допускайте пересыхания почвы.
В июле-августе растения наращивают плодовую массу, поэтому нуждаются в усиленном питании. Проводите подкормки минеральными и органическими удобрениями с интервалом 10-14 дней.
Хорошо себя зарекомендовали комплексные удобрения для огурцов, содержащие азот, фосфор и калий. Также можно вносить жидкие подкормки с микроэлементами. Не забывайте про органику — компост, перегной или травяные настои.
Ещё одно важное агромероприятие для огурцов в летние месяцы — регулярное рыхление и мульчирование. Это позволит предотвратить уплотнение и пересыхание почвы.
Рыхлите междурядья 1-2 раза в неделю на глубину 5-7 см. Мульчируйте приствольные круги слоем 5-10 см сухой травы, соломы или опилок. Это сохранит влагу, улучшит газообмен и подавит рост сорняков.
Чтобы получить более крупные и аккуратные плоды, необходимо формировать кусты огурцов путем пасынкования. В июле-августе это становится особенно актуально.
Регулярно удаляйте все пасынки, кроме основного стебля и 2-3 ближайших боковых побегов. Это поможет направить силы растения на развитие плодов, а не листвы.
Последнее, но не менее важное — следите за состоянием растений и вовремя принимайте меры против вредителей и болезней. В летние месяцы огурцы особенно подвержены таким напастям, как паутинный клещ, тля, мучнистая роса.
Вовремя обнаруживайте проблемы и обрабатывайте растения проверенными биологическими или органическими средствами защиты. Это поможет сохранить урожай и продлить плодоношение.
Соблюдение этих нехитрых правил ухода позволит вашим огурцам полноценно развиваться в июле-августе и порадовать богатым урожаем. Главное — не упустите важные агроприемы в нужное время.
Специальный раствор зарядит огурцы на активное плодоношение.