Польза на миллион: сидераты сделают почву плодородной - важно участь лишь эти нюансы по уходу, чтобы этого добиться

Как правильно ухаживать за сидератами?

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Сидераты отлично обогащают почву и способствуют получению хороших урожаев овощных культур. Как и при выращивании любых других культур, при посеве и уходе за сидератами нужно соблюдать определённую агротехнику. Следуя этим правилам, уже через 2-3 года почва на ваших грядках станет рыхлой, богатой дождевыми червями и полезными микроорганизмами.

Фото: https://www.flickr.com/photos/7455055@N03/2293539456 by Amit Kaushal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Перед посевом сидератов почву нужно пролить биологическими и ЭМ-препаратами. Затем делаем бороздки и густо насыпаем сидераты.

Лучше всего использовать смеси сидератов, такие как горчица, фацелия, горох, вика, овёс. Каждый из этих растений имеет свои особенности, которые помогают обеззараживать почву и насыщать её полезными веществами.

Бороздки с сидератами засыпаем биогумусом, который способствует хорошему росту растений и питанию микроорганизмов. Затем сверху укладываем слой компоста.

После посева грядку с сидератами хорошо проливаем водой, в которую можно добавить ЭМ-препараты или Оздоровитель почвы. Через 3-4 недели сидераты вырастают до 10-15 см, и их можно зарыхлить в почву с помощью плоскореза, без перекопки. Если сидераты были посеяны поздно, оставляем их до заморозков без зарыхливания.

На зиму грядку с сидератами можно засыпать компостом. Мульчирование способствует разложению корней и обогащению почвы полезными веществами.

Если просто разбросать сидераты, ждать хороших результатов придётся долго. Но если соблюдать все правила, то уже через год-другой вы увидите результат в виде плодородной и здоровой почвы.