Эти растения заслонят собой недостатки вашего забора: участок станет привлекательным

Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Уже к середине лета кусты амаранта достигают высоты человека. Свисающие "серёжки" соцветий зелёного, малинового или бордового цветов придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине.
Ещё более экзотичным растением, которое не только заслонит забор, но и привлечёт к себе внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается как однолетник.
Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной "пальме".
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