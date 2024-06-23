Эти растения заслонят собой недостатки вашего забора: участок станет привлекательным

Амарант скроет некрасивый забор

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Скрыть уродливый забор помогут амарант хвостатый и амарант метельчатый. От дикорастущего родственника, щирицы, амарант унаследовал отличную всхожесть семян и быстрый рост. Уже к середине лета кусты амаранта достигают высоты человека. Свисающие "серёжки" соцветий зелёного, малинового или бордового цветов придают растению экзотический вид. Семена амаранта богаты растительными белками, их используют в пищу подобно киноа, а также применяют в народной медицине.

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Ещё более экзотичным растением, которое не только заслонит забор, но и привлечёт к себе внимание, является клещевина Гибсона. В средней полосе этот теплолюбивый многолетник выращивается как однолетник.

Клещевина стремительно набирает высоту, достигая полутора метров. Крупные пальчатые листья придают растению южный колорит, а пурпурная окраска молодых побегов и необычные алые соцветия-шишечки добавляют экзотики этой странной "пальме".