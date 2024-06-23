Эти съедобные растения скроют покосившийся забор: польза 2 в 1

Как скрыть покосившийся забор?

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Скрыть покосившийся забор можно с пользой, если посадить вдоль него кукурузу. Высокие метелки кукурузы поднимаются до 2-2,5 метров, а ее крупные мечевидные листья создают плотную завесу. Спелые початки сахарной кукурузы станут дополнительным бонусом.

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Топинамбур или земляная груша, — ещё один способ закрыть неприглядную ограду с пользой. Эти растения формируют мощные стебли с ярко-желтыми цветами на верхушке, достигая высоты 2-2,5 метров. Клубни топинамбура можно использовать в пищу как в сыром, так и в приготовленном виде. Они богаты витаминами и ценными микроэлементами.

Топинамбур может превратиться в сорняк, захватывая территорию. Клубни топинамбура хорошо зимуют в почве, поэтому избавиться от него полностью будет довольно сложно — растение будет постоянно возобновляться за счет оставшихся в почве клубней.

Посадка веничного сорго также поможет совместить приятное с полезным. Семена сорго можно собрать с обычного веника, купленного в магазине, или приобрести в садовом центре. Веничное сорго вырастает до 3 метров в высоту. Такие растения скроют участок от соседских глаз, а осенью вы сможете изготовить веники собственного производства.