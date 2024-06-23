Отличное решение для украшения забора: это растение скроет неприглядные сооружения на участке

Клематисы помогут скрыть некрасивый забор

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Садовые участки часто отделены заборами, которые могут быть довольно непривлекательными. Такие ограждения не только не украшают сад, но и могут раздражать своим неухоженным видом. Если замена забора не входит в ближайшие планы, можно подойти к решению этой проблемы творчески — скрыть неприглядную ограду за кулисой из растений.

Фото: https://www.flickr.com/photos/43145783@N00/508957761/ by John Haslam from Dornoch, Scotland is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Клематисы — отличное решение для украшения забора. Среди них есть крупноцветковые сорта 2-й группы обрезки, которые цветут на прошлогодних побегах и на приростах текущего года. Такие клематисы требуют дополнительного ухода: лиану нужно снимать с опоры и укрывать на зиму. Однако их высокая декоративность и две волны цветения делают эти сорта очень привлекательными.

Проще в уходе клематисы 3-й группы обрезки, которые цветут на побегах текущего года. Осенью их обрезают до короткого пенька, и весной они отрастают с нуля, зацветая во второй половине лета.

К этой группе относятся дикорастущие виды, такие как клематис жгучий мелкоцветковый, который в июле превращается в душистое белое облако. Клематисы Витицелла, по декоративности и пышности цветения, не уступают крупноцветковым гибридам.

Популярный сорт "Пурпуреа Плена Элеганс" цветет крупными фиолетовыми цветами и выдерживает морозы до -34°С. Клематис тангутский, цветущий желтыми “колокольчиками”, довольно агрессивен: его побеги укореняются при соприкосновении с землей, захватывая свободное пространство. Поэтому за этой лианой нужно тщательно следить. Она неприхотлива и легко выращивается из семян.