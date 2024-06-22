Для борьбы с крестоцветной блошкой приготовьте этот чудо-раствор: уничтожит и прогонит вредителя

Как справиться с крестоцветной блошкой?

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Сегодня мы обсудим методы борьбы с крестоцветной блошкой — настоящим агрессором, который наносит вред не только капусте, но и редиске, репе и редьке.

Фото: https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?imgnum=2200093 by Whitney Cranshaw, Colorado State University, Bugwood.org is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 United States

Кроме природных факторов, распространению этого вредителя помогают сами дачники. Мода на посадку горчицы как сидерата приводит к тому, что крестоцветная блошка обитает на этих растениях без должного контроля.

Один из эффективных методов борьбы с крестоцветной блошкой — обработка растений отваром из ботвы помидоров.

Ингредиенты:

4 кг свежей ботвы помидоров;

вода;

40 г жидкого мыла.

Инструкция:

Возьмите 4 кг облиственных стеблей томатов и залейте их водой. Оставьте настаиваться на 4 часа. Прокипятите настой в течение получаса. Дайте раствору остыть и процедите его. Разбавьте полученный отвар водой в пропорции 1:1. Добавьте 40 г жидкого мыла для лучшего прилипания.

Применение:

Опрыскивайте пораженные растения три раза с интервалом в три дня.

Этот метод позволит эффективно бороться с крестоцветной блошкой и защитить ваши овощные культуры.