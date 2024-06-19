Стрелки у чеснока собирайте, но не все: вот почему это важно — влияет на последующий урожай

Зачем оставлять 2-3 стрелки чеснока на грядке?

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Сейчас самое время обрезать стрелки у чеснока. На грядке чеснока стрелки уже выросли до 7 см, самое время заняться сбором. Огородница Виктория Радзевская рассказала в своём Дзен-канале, что не обрывает все стрелки.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

При обломке стрелок чеснока она всегда оставляет 2-3 стрелки на разных сторонах грядки, чтобы определить, созрел ли чеснок для уборки. Эти стрелки сначала закручиваются в спираль, когда молодые и сочные. Со временем они выпрямляются и становятся более твёрдыми.

Когда цветки начинают цвести и растут бульбочки, чеснок размножается именно этими бульбочками. Когда оболочка цветков лопается, это знак, что бульбочки созрели, и чеснок готов к уборке.

У тех растений, на которых оан оставляет стрелки, огородница собирает "бульбочки". Их садовод сажает для получения нового посадочного материала, таким образом обновляя чеснок в домашних условиях.

Теперь, оставив 2-3 стрелки на грядке, вы сможете вырастить "бульбочки" и получить новый качественный чеснок. Сначала сажаете "бульбочки", а затем выращиваете чеснок до крупной луковицы.