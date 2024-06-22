Сделать, нельзя откладывать: эти работы в саду не стоит пропускать в июне

Закончив посадку овощных культур, важно не упустить основные работы, от которых зависит урожай томатов, кабачков, огурцов и других овощей.
Прополка и уборка сорняков
В июне необходимо вовремя удалять сорняки на грядках, в лунках и на клумбах. В начальной стадии роста моркови, свёклы, кабачков и других овощей корни сорняков могут угнетать корневую систему культурных растений, поэтому важно их регулярно убирать.
Подкормка овощей и цветов
В июне обязательна подкормка овощных, ягодных и цветочных культур, но подход к каждой культуре должен быть индивидуальным. Разные растения имеют различные стадии вегетационного роста и потребности в удобрениях. Важно учитывать ранее внесенные удобрения и тип почвы, на которой растут овощи.
Уход за теплицей
В теплице томаты необходимо подкармливать борной кислотой, так как кусты активно цветут. Прополку тоже нужно проводить своевременно, а также важно проводить профилактическую обработку от болезней и вредителей. Огурцы часто поражаются паутинным клещом и трипсами, что может приводить к деформации плодов и ухудшению их вкуса.
Посев
В июне также можно провести посев некоторых овощных культур. На грядки садоводы сажают укроп, редис и шпинат. Кроме того, замачивайте семена огурцов для посадки — это будет уже третий посев огурцов на огороде.
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