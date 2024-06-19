Урожай попёр: соседка рассказала, как правильно кормить капусту в июне

Июнь — время, когда капуста активно растёт и формирует головки. Для обеспечения здорового роста и обильного урожая важно правильно проводить подкормку.
В июне капусту следует подкармливать один или два раза в зависимости от состояния почвы и растений. Если почва бедна питательными веществами, то рекомендуется провести подкормку дважды в этот период.
Для подкормки капусты в июне рекомендуется использовать удобрения сбалансированного состава, содержащие азот, фосфор и калий в определенных пропорциях.
Например, можно использовать удобрение соотношением 10-10-10 или 12-12-12, которое обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.