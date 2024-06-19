Урожай попёр: соседка рассказала, как правильно кормить капусту в июне

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Подкормка капусты в июне: секреты

0:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — время, когда капуста активно растёт и формирует головки. Для обеспечения здорового роста и обильного урожая важно правильно проводить подкормку.

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В июне капусту следует подкармливать один или два раза в зависимости от состояния почвы и растений. Если почва бедна питательными веществами, то рекомендуется провести подкормку дважды в этот период.

Для подкормки капусты в июне рекомендуется использовать удобрения сбалансированного состава, содержащие азот, фосфор и калий в определенных пропорциях.

Например, можно использовать удобрение соотношением 10-10-10 или 12-12-12, которое обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития.