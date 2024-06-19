Урожай попёр: соседка рассказала, как правильно кормить капусту в июне

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Подкормка капусты в июне: секреты

0:52
Садоводство

Июнь — время, когда капуста активно растёт и формирует головки. Для обеспечения здорового роста и обильного урожая важно правильно проводить подкормку. 

Подкормка капусты в июне: секреты
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В июне капусту следует подкармливать один или два раза в зависимости от состояния почвы и растений. Если почва бедна питательными веществами, то рекомендуется провести подкормку дважды в этот период.

Для подкормки капусты в июне рекомендуется использовать удобрения сбалансированного состава, содержащие азот, фосфор и калий в определенных пропорциях.

Например, можно использовать удобрение соотношением 10-10-10 или 12-12-12, которое обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами для здорового роста и развития.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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