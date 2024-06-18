Большие и вкусные ягоды за 6 шагов: как вырастить землянику в квартире

Как вырастить землянику на подоконнике

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание свежих ягод прямо на подоконнике может быть увлекательным и вкусным занятием. Земляника — один из самых популярных видов ягод, который можно успешно вырастить в горшке или контейнере дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxfordian Kissuth is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Шаг 1: Выбор сорта земляники.

Выбор подходящего сорта земляники важен для успешного выращивания на подоконнике. Лучше всего подходят компактные сорта, такие как "Фрезер" или "Трифольята", которые хорошо адаптируются к квартирным условиям.

Шаг 2: Подготовка горшка и почвы.

Для выращивания земляники на подоконнике подойдет горшок или контейнер диаметром не менее 30 см с отверстиями для дренажа. Используйте хорошую почву, смешанную с перегноем или компостом для обеспечения хороших питательных свойств.

Шаг 3: Посадка земляники.

Посадите рассаду земляники в подготовленный горшок, оставляя достаточное расстояние между растениями (около 30 см). Глубина посадки должна быть такой же, как и в горшке, из которого вы пересаживаете растение. Убедитесь, что корни рассады земляники не повреждаются при посадке.

Шаг 4: Уход за растением.

Освещение. Земляника любит яркий свет, поэтому выберите для нее место на южном или западном окне, где она будет получать хотя бы 6-8 часов солнечного света в день.

Полив. Поливайте землянику регулярно, поддерживая почву влажной, но не заливайте. Избегайте застоя воды, чтобы предотвратить гниение корней.

Удобрение. В период активного роста используйте удобрение для ягодных культур, применяемое в соответствии с инструкциями на упаковке.

Обрезка. Удаляйте увядшие листья и цветоносы для стимулирования роста и образования новых побегов.

Шаг 5. Защита от вредителей и болезней.

Регулярно проверяйте растение на наличие вредителей и признаки болезней. Если обнаружите проблемы, применяйте соответствующие меры защиты или обращайтесь за помощью к специалисту.

Шаг 6: Уборка урожая.

Когда ягоды земляники начнут созревать, аккуратно соберите их, оставляя целыми стебли и не повреждая соседние плоды. Свежие ягоды можно использовать в кулинарных целях или есть сразу после сбора.