Богатый урожай обеспечен: как правильно подкормить огурцы в июле

Правильная подкормка огурцов в июле

1:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль - время, когда огурцы находятся в разгаре своего роста и плодоношения. Чтобы обеспечить растения необходимыми питательными веществами и поддержать урожайность, важно правильно проводить подкормку.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Выбор удобрений.

Для подкормки огурцов в июле рекомендуется использовать комплексные минеральные удобрения, богатые азотом, фосфором и калием. Азот способствует интенсивному росту зелени, фосфор способствует формированию корней и цветения, а калий улучшает качество плодов и их сохранность.

Подкормка.

Подкормку огурцов рекомендуется проводить во второй половине июля, когда растения находятся в фазе активного роста и начинают формировать плоды. Для этого растворите удобрение в воде согласно инструкциям на упаковке и полейте полученным раствором по корням растений. Важно избегать попадания удобрений на листья, чтобы избежать ожогов.

Уход за растениями.

Помимо подкормки, важно следить за состоянием растений. Регулярно проводите прополку грядок, обеспечивайте растения достаточным количеством влаги и защищайте их от болезней и вредителей. Также обратите внимание на правильное формирование куста огурцов, удаляя лишние побеги для стимуляции развития плодов.