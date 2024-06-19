Что может случиться, если не собрать перезрелую вишню на дачном участке

Рассказываем, что делать с перезревшими ягодами вишни

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Вишня — одна из самых популярных ягод в летнее время. Её сладкие и сочные плоды любимы многими. Но что делать, если вы упустили момент и ваши вишни перезрели на дереве?

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Признаки перезревших ягод вишни:

ягоды становятся слишком мягкими и бледными;

они почти полностью теряют форму и разваливаются при прикосновении;

из ягод начинает вытекать сок, они становятся очень мягкими и водянистыми.

Если вы заметили, что ваша вишня перезрела, не спешите сразу снимать её с дерева. Вот что можно предпринять:

собирайте ягоды аккуратно. Старайтесь не повредить их. Перезревшие вишни очень нежные и могут лопнуть при неосторожном сборе;

используйте собранные ягоды в течение 1-2 дней. Долго хранить перезревшую вишню не получится — она быстро испортится. Лучше сразу пустить её в дело;

переработайте ягоды. Из перезревшей вишни можно приготовить варенье, джем, ягодные соусы, компоты и даже вино. Главное — быстро использовать собранный урожай;

если вы не успели собрать все ягоды, просто дайте естественному процессу идти своим чередом. Перезревшие вишни осыплются сами, и вы сможете использовать их для компоста;

в следующем году старайтесь внимательнее следить за созреванием вишни и вовремя собирать урожай. Так вы сможете насладиться ягодами в самой красивой и вкусной кондиции.

Перезревшая вишня — не повод для расстройства. Даже если вы упустили пик сезона, из этих ягод можно приготовить множество вкусных блюд. Главное — действовать быстро и не допускать порчи урожая.