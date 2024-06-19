Раскрываем секреты пасынкования томатов: эффективный уход за растениями

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Пасынкование томатов: почему это важно и как проводить эту процедуру

2:15
Садоводство » Овощи

Выращивание томатов требует определённых агротехнических приёмов. Одним из важнейших является пасынкование. Это удаление боковых побегов, растущих в пазухах листьев. Давайте подробнее разберём, как правильно проводить пасынкование томатов, когда его делать и какие преимущества это даёт.

Пасынкование томатов: почему это важно и как проводить эту процедуру
Фото: unsplash.com by Francesco Gallarotti is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Зачем нужно пасынковать томаты?

Пасынкование — важная процедура, которая помогает растению более эффективно распределять свои силы и ресурсы. Когда мы удаляем боковые побеги, основной стебель получает больше питательных веществ. Это позволяет ему наращивать более крупные и здоровые плоды.

Кроме того, пасынкование:

  • улучшает доступ воздуха и света к кусту, что препятствует развитию болезней;
  • облегчает уход за растениями и сбор урожая;
  • способствует формированию мощной корневой системы;
  • ускоряет созревание томатов.

Когда проводить пасынкование?

Оптимальное время для первого пасынкования — когда растение достигает высоты 30-40 см и сформировало 5-7 листьев. Это происходит примерно через 3-4 недели после высадки рассады в грунт.

Далее пасынкование повторяют 1-2 раза с интервалом в 10-14 дней, наблюдая за ростом куста. Важно не упустить момент, когда пасынки станут достаточно крупными — их удаление будет более сложным.

Как правильно пасынковать томаты?

Для процедуры понадобятся острые, хорошо заточенные секаторы или ножницы. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить основной стебель.

Последовательность действий:

  1. внимательно осмотрите куст, чтобы найти все боковые побеги;
  2. захватите пасынок большим и указательным пальцами, слегка надавите и оторвите его от основного стебля;
  3. при наличии веточки с соцветием, удалите её полностью;
  4. обработайте срез древесным углем или марганцовкой для предотвращения загнивания.

Пасынкование нужно проводить регулярно, наблюдая за развитием растений. Этот агроприём станет залогом хорошего урожая вкусных и крупных томатов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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