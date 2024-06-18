Чтобы ягоды не лежали в грязи: этот простой лайфхак защитит клубнику от гниения

Чтобы ягоды не портились и не пачкались, им нужны опоры и подставки. Есть простой способ приподнять ягоды.
Нужно ветки с ягодами повесить на листья. Листья у клубники прочнее цветоносов с ягодами. Просто зацепите ветку с ягодами за прочный черешок листа на этом же кустике. Можно использовать один лист или несколько.
Теперь ягоды висят на листьях и не касаются земли. Этот способ универсален, не требует никаких приспособлений или материальных затрат, и подходит даже кустам с ягодами, растущими низко.
Иногда клубника начинает гнить вовсе не та, которая ближе к земле. Ягода может висеть высоко, не касаться почвы, но всё равно портиться прямо на ветке. Это может происходить из-за дождей. Кроме дождей ягоды могут портиться из-за вредителей, например, улиток, которые пробуют ягоды на вкус.
Однако, основной вред и порча ягод происходит, когда они касаются влажной почвы. Поэтому вешаем на листья всё, что можно.
Чеснок - одна из самых важных культур на огороде, ведь его хозяйственное и пищевое значение сложно переоценить. Но для того, чтобы получить крупные, выполненные головки, за этим растением нужно тщательно ухаживать, в том числе регулярно подкармливать его. Особенно важны летние подкормки, о которых не стоит забывать.