Чтобы ягоды не лежали в грязи: этот простой лайфхак защитит клубнику от гниения

Как спасти клубнику от гниения?

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Чтобы ягоды не портились и не пачкались, им нужны опоры и подставки. Есть простой способ приподнять ягоды.

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Нужно ветки с ягодами повесить на листья. Листья у клубники прочнее цветоносов с ягодами. Просто зацепите ветку с ягодами за прочный черешок листа на этом же кустике. Можно использовать один лист или несколько.

Теперь ягоды висят на листьях и не касаются земли. Этот способ универсален, не требует никаких приспособлений или материальных затрат, и подходит даже кустам с ягодами, растущими низко.

Иногда клубника начинает гнить вовсе не та, которая ближе к земле. Ягода может висеть высоко, не касаться почвы, но всё равно портиться прямо на ветке. Это может происходить из-за дождей. Кроме дождей ягоды могут портиться из-за вредителей, например, улиток, которые пробуют ягоды на вкус.

Однако, основной вред и порча ягод происходит, когда они касаются влажной почвы. Поэтому вешаем на листья всё, что можно.