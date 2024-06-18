Удаляем усы у огурцов: рассказываем, почему это важно сделать

Почему стоит удалять усы у огурцов?

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Практически все владельцы дачных участков выращивают огурцы. В связи с этим у многих возникает вопрос: нужно ли обрывать усы на этих растениях? Если да, то как правильно это сделать? Об этом мы расскажем в данной статье.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Лишние усы на огурцах удаляются, потому что они мешают росту растений. Усы цепляются за всё на своём пути, и при выращивании огурцов на грядках они часто переплетаются с другими культурами.

Важно отметить, что наличие усов свидетельствует о хорошем уходе за огурцами. Если усов мало, растения нужно подкормить минеральными или органическими удобрениями и наладить правильный режим полива.

Способ удаления усов зависит от того, где растёт культура: на грядках, в теплице, на подоконнике или балконе.

Многие дачники удаляют усы руками, но лучше так не делать, поскольку можно занести инфекцию через грязные пальцы. Лучше срезать усы чистыми и продезинфицированными ножницами. Не обязательно удалять весь ус, достаточно отрезать несколько см, и через несколько дней он сам засохнет и отвалится.

Обрезка усов в теплице

В теплице рекомендуется удалять усы сразу после их появления на кусте. В тепличных условиях почва не всегда такая питательная, как в открытом грунте, и усы будут отбирать у растений важные элементы, что приведёт к снижению образования завязей.