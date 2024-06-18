Некрасивый забор на участке можно превратить в привлекательный: несколько простых вариантов сделают из него конфетку

Забор — это не просто ограждение, а один из главных элементов декора нашего дома. Именно он первым привлекает взгляды прохожих, играя ключевую роль в эстетическом восприятии дома как единого архитектурного объекта.
Часто люди спешат установить любой забор, ограничиваясь выбором цвета профнастила. В результате эстетика страдает, и внутренний вид двора оказывается невыразительным.
Однако в любой ситуации можно найти выход. Например, можно сделать деревянную обрешётку забора и посадить вьющиеся растения.
Подойдут клематисы, вьющиеся розы, хмель и девичий виноград. Очень красиво и стильно смотрится отделка деревянным штакетником. На фоне такого забора отлично выглядят как густые насаждения, так и небольшие зелёные акценты.
Плетёные элементы также радуют глаз и будут уместны в любом саду.
С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.