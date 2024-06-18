Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чемпион мира Красильников объяснил, почему не едет на ОИ-2024: "Я люблю Россию"
HeadHunter: в ХМАО уборщицам платят больше, чем страховым агентам
Главными бенефициарами отмены торгов долларами на Мосбирже станут российские банки
Эксперт Юденков: банковский вклад — лучший способ вложить деньги
Тайские секреты красоты: уход за кожей с использованием экзотических фруктов и трав
Актёр Александр Домогаров признался, что чувствует себя моложе своего возраста
Диетолог Круглова: похудение на одной черешне невозможно
Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения
Врач Киселёва рассказала, какие продукты могут спровоцировать онкологию
Некрасивый забор на участке можно превратить в привлекательный: несколько простых вариантов сделают из него конфетку

Как скрыть некрасивый забор на участке?

0:57
Садоводство » Советы

Забор — это не просто ограждение, а один из главных элементов декора нашего дома. Именно он первым привлекает взгляды прохожих, играя ключевую роль в эстетическом восприятии дома как единого архитектурного объекта.

Как скрыть некрасивый забор на участке?
Фото: commons.wikimedia.org by Picabu is licensed under public domain

Часто люди спешат установить любой забор, ограничиваясь выбором цвета профнастила. В результате эстетика страдает, и внутренний вид двора оказывается невыразительным.

Однако в любой ситуации можно найти выход. Например, можно сделать деревянную обрешётку забора и посадить вьющиеся растения.

Подойдут клематисы, вьющиеся розы, хмель и девичий виноград. Очень красиво и стильно смотрится отделка деревянным штакетником. На фоне такого забора отлично выглядят как густые насаждения, так и небольшие зелёные акценты.

Плетёные элементы также радуют глаз и будут уместны в любом саду.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Завязей на томатах не сосчитаете: во время цветения подкормите кусты этим — мощный натуральный стимулятор

 С помощью этого простого рецепта вы сможете увеличить урожай помидоров, защитить их от болезней и вредителей, и получить сладкие, крупные плоды.

 Как увеличить количество завязей на помидорах?
Актёр Станислав Садальский показал актрису Александру Захарову
Станислав Садальский показал дочь режиссёра Марка Захарова и сопроводил фото нецензурным словом
Муравьи гибнут моментально: заливаю этот раствор в муравейник — и вредителя нет, и плодородность земли растёт
Какими удобрениями подкормить томаты во время цветения: не все дачники знают
Президент России Владимир Путин нанесёт визит Ким Чен Ыну Дмитрий Плотников Украинские источники сигнализируют о наступлении решающих боёв за Покровск Любовь Степушова Как умирал герой суворовских походов генерал Милорадович Сергей Лебедев
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Китай начал отвечать ЕС за пошлины на электромобили
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Колорадского жука побеждаю эффективно: опрыскиваю кусты этим продуктом из кухни — вредитель камнем падает вниз
Последние материалы
Водителям назвали причины боли в спине, способы профилактики и лечения
Врач Киселёва рассказала, какие продукты могут спровоцировать онкологию
Стало известно, почему диабетики обязаны завести собаку
Чем важно подкормить свёклу?
Названа главная опасность, с которой столкнутся колонизаторы Марса
Мбаппе вернулся к команде
Певец Шаман перед исполнением песни помыл полы на сцене
Путин: коррекция налоговой системы будет утверждена в августе
Эндокринолог Павлова: проще всего заразиться ботулизмом через консервы
Российский фильм "Обгоняя ветер" покажут в Италии и Словении
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников