Некрасивый забор на участке можно превратить в привлекательный: несколько простых вариантов сделают из него конфетку

Как скрыть некрасивый забор на участке?

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Забор — это не просто ограждение, а один из главных элементов декора нашего дома. Именно он первым привлекает взгляды прохожих, играя ключевую роль в эстетическом восприятии дома как единого архитектурного объекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Picabu is licensed under public domain

Часто люди спешат установить любой забор, ограничиваясь выбором цвета профнастила. В результате эстетика страдает, и внутренний вид двора оказывается невыразительным.

Однако в любой ситуации можно найти выход. Например, можно сделать деревянную обрешётку забора и посадить вьющиеся растения.

Подойдут клематисы, вьющиеся розы, хмель и девичий виноград. Очень красиво и стильно смотрится отделка деревянным штакетником. На фоне такого забора отлично выглядят как густые насаждения, так и небольшие зелёные акценты.

Плетёные элементы также радуют глаз и будут уместны в любом саду.