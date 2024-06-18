Заряжаем свёклу на рост: в июне полейте этим грядки — корнеплоды вырастут крупными

Чем важно подкормить свёклу?

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

На большинстве участков можно встретить посадки свёклы. Этот корнеплод отлично сохраняется в подвальном помещении до конца весны, и многие хозяйки любят его выращивать.

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Однако чтобы свёкла была сладкой и вкусной, нужно обеспечить правильный уход. Сегодня поговорим о том, какие удобрения огородники применяют.

Настой коровяка

Это удобрение содержит азот, который способствует хорошему развитию наземной части культуры. Вносите раствор в первую фазу развития свёклы. Как только появятся по два настоящих листика, можно полить посадки раствором на основе коровяка.

Для приготовления настоя разведите 1 литр коровяка в 10 литрах воды. Поставьте ёмкость в теплое место и дайте раствору настояться в течение суток. Затем тщательно перемешайте и перед употреблением разбавьте 1 литр настоя в 10 литрах воды. Полейте приготовленным раствором грядки со свёклой.